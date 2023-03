“No soy Arami”, el cartel que puso una maestra en la puerta de su casa de Rosario luego de que la balearon por error

Una maestra tuvo que poner un cartel después de que mafiosos balearan su domicilio

Dos días antes del ataque a tiros al supermercado ligado a un familiar de Antonela Roccuzzo, en Rosario ocurrió un episodio de intimidación de características similares. Sucedió en un domicilio ubicado sobre la calle Ayacucho, en la zona Sur de la ciudad. Allí, el frente de una vivienda fue baleado por desconocidos que dejaron un mensaje mafioso dirigido a una persona llamada Arami: “Traicionaste a la mafia, pagá las cagadas, comunicate. La próxima vamos a lo de tu mamá”, decía la nota.

Tras el ataque, la actual inquilina de esa propiedad, una maestra de 38 años que reside allí con sus dos hijas de 1 y 3 años, colgó un cartel en la puerta de su casa para aclarar que la persona a la que los mafiosos buscan ya no vive allí. “Yo no soy Arami. Se equivocaron! Mi nombre es Cecilia, soy maestra y alquilo hace un año y medio acá. Tengo dos bebés!”, escribió la víctima sobre una cartulina rosa.

Según precisaron fuentes del caso a Infobae, la balacera ocurrió el martes por la noche, alrededor de las 20. Cecilia y sus hijas se encontraban en ese momento en el interior de la vivienda, cuando se sorprendieron y asustaron con las detonaciones. En total, se contabilizaron seis impactos en el frente del domicilio y otros tres en una puerta trasera, que se sitúa a unos ocho metros de distancia. En el lugar, la Policía de Santa Fe encontró siete vainas servidas. Por fortuna, no hubo heridos.

“Los tiros atravesaron dos puertas y quedaron incrustados en un cantero de cemento”, contó la maestra que, por testimonios de vecinos que presenciaron el hecho, supo que fueron dos los autores de los disparos y que se movilizaban en una moto.

El frente de la vivienda baleada

La nota con el mensaje amenazante fue dejada debajo de la puerta principal de la casa que alquila la maestra. La víctima agregó que “Arami” vivía en la otra casa del mismo terreno, cuya entrada es similar. “Las dos puertas son iguales, grises y se ve que confundieron”, teorizó la mujer en diálogo con TN.

Por miedo y precaución, desde entonces la docente y sus hijas no duermen allí. Ella reveló que le queda un año y medio de contrato de alquiler y dijo que ya está pensando en mudarse, algo que no estaba en sus planes. Mientras tanto, mañana tendrá una reunión en la fiscalía que investiga lo ocurrido. “Voy a preguntar si me pueden poner una custodia o alguna medida de seguridad”, adelantó.

El mensaje que dejaron los autores de los disparos

En paralelo, en la puerta de su casa sigue pegado el cartel que le informa a los autores que se equivocaron de destinataria. Cecilia explicó que los mismos policías que la asistieron le recomendaron poner esa cartulina.

La docente aseguró también que los efectivos le aconsejaron que contara lo sucedido en los medios de comunicación. “Para aclarar que no soy esa persona, y que esas personas se enteren de que no somos quienes ellos buscan”, describió la recomendación de las autoridades.

Por el momento no hay detenidos.

En el lugar se encontraron siete vainas servidas

El ataque tomó mayor repercusión tras la balacera de esta madrugada contra un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, que reabrió el debate sobre la ola de violencia narco que sacude a Rosario. La amenaza mafiosa contra Messi derivó en el cambio de comando de la persona a cargo de las fuerzas federales en la ciudad santafesina.

Así lo anunció el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien en declaraciones a la prensa además aseguró que desde su cartera trabajan hace un año para revertir una situación muy difícil, pero admitió que “los narcos han ganado” porque en Rosario esto “sucede hace 20 años”.

