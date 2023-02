Allanaron la casa del hombre que mató a la policía en la estación de subte de Retiro

Allanaron la casa del detenido por matar a la Policía de la Ciudad en la estación Retiro del subte C

El titular del Juzgado Nacional, Criminal y Correccional N°9, Martín Peluso, ordenó este lunes por la noche un allanamiento en la casa ubicada en la Villa 31 de Oscar Gustavo Valdez (29), detenido por el crimen de la policía de la Ciudad Maribel Zalazar (35), a quien esta mañana le quitó el arma reglamentaria en la estación Retiro de la línea C de subte y la baleó de dos tiros.

Fuentes con acceso al expediente indicaron a Infobae que los operativos ordenados por el juez Peluso los llevó adelante la División Homicidios de la Policía Federal en la propiedad de la Manzana 14, ubicada en la calle Arequipa 2.100, de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, Valdez alquilaba una pieza desde hacía dos meses en una casa de cuatro habitaciones junto a su pareja, que al igual que el detenido es costurera.

Los policías buscaban en la pieza armas, documentación y bibliografía particular que pueda aportar información sobre “la idea de odio y adversión al personal policial”, explicaron. Sin embargo, según indicaron las fuentes consultadas por este medio, no hallaron “nada de interés”, más allá de documentación del detenido y de su pareja.

La Policía Federal en la Villa 31, durante los allanamientos en la casa del detenido por el crimen de la Policía de la Ciudad

Eso sí, según los investigadores, los otros inquilinos de la casa de la Manzana 14 de la Villa 31 “se quejaron con el dueño tras el crimen”. Tildaron a Valdez de “violento”. Hay que recordar que el acusado, oriundo de Ciudad del Este, Paraguay, tiene dos ingresos a comisaría por violencia de género (2021) y resistencia a la autoridad (2020).

Valdez fue arrestado a la altura del Hotel Sheraton de Retiro por agentes de la Policía de la Ciudad y de la PFA cuando escapaba tras balear a la oficial porteña. En el camino, descartó el arma que le había quitado a Zalazar cuando la mujer, junto a otro empleado del subte, intentaban socorrer al hombre, que no se sentía bien y subirlo a una camilla.

Esta mañana, horas antes del crimen, Valdez le había dicho a su pareja que se sentía mal, pero como no tenía dinero para ir al médico, ideó un plan: se tomaría el subte hasta la estación Retiro junto a su novia, para allí encontrarse con su tía, quien le daría plata y un documento de identidad para que pudiera ser atendido en algún hospital.

Oscar Valdez, el atacante detenido en la línea C en Retiro

Al llegar a Retiro, antes de cruzar los molinetes, Valdez comenzó a renguear. En ese momento, personal de seguridad privada se acercó a él y le consultó si se sentía mal. El hombre respondió que no, que solo le dolían las piernas. Pero como su respuesta no fue muy convincente, procedieron a sentarlo en una silla con el fin de asistirlo.

Al verlo sentado, la oficial Zalazar, quien se desempeñaba desde 2018 en la División Subtes de las líneas C, D, E y H y Premetro, se acercó al hombre para ofrecerle un vaso de agua. Como Valdez no repuntaba, decidieron colocarlo en una camilla que se encontraba en el lugar. Se negó: no quería ser asistido.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes de la investigación que accedieron al relato de la novia del detenido, cuando el empleado de seguridad y la policía intentaron acostar a Valdez en la camilla, el hombre comenzó a forcejear con la oficial Zalazar, le sacó el arma reglamentaria de la cintura y empezó a efectuar disparos en varias direcciones: dos de ellos impactaron contra la mujer policía.

Maribel Salazar tenía 35 años y dos hijos

La policía fue trasladada en helicóptero al Hospital Churruca, pero falleció a raíz de las heridas y el esfuerzo de los médicos. Los dos balazos, en el torax y en el cuello, fueron letales. La policía llevaba el chaleco antibalas colocado.

La balacera también dejó un herido. Se trata de un operario de EMOVA —empresa concesionaria de la red de subtes— que, según confirmaron, está fuera de peligro.

Así trasladaban a la oficial baleada en Retiro

Tras lo ocurrido, el ministro de Seguridad de la Ciudad en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, lamentó la muerte de Zalazar y alertó que este tipo de hechos podrían ser evitados si el gobierno nacional habilitara el ingreso al país de las pistolas Taser. “El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser. Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”, aseguró.

