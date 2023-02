Los juguetes preferidos de Lucio Dupuy y el regalo que sus abuelos recuperaron de la basura

Ramón Dupuy y Silvia Gómez (Créditos: Gastón Taylor)

“Lo que más extrañamos de Lucio es su alegría, su risa contagiosa y la complicidad de hacer macanas conmigo. Yo lo miraba y sabía lo que iba a hacer, abría los brazos y venía corriendo a abrazarme”, recuerda Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el nene de 5 años asesinado a golpes el 21 de noviembre de 2021.

Mientras Magdalena Espósito Valenti y su novia, Abigail Páez esperan el veredicto del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa por el crimen en una cárcel de San Luis, los abuelos de Lucio recibieron a Infobae en su casa de General Pico.

“La macana que podía hacer Lucio era, como máximo, esconderse atrás del sillón, atrás de la cortina y asustarte”, dice Ramón sobre la confesión de Páez en medio del juicio: “Se mandó un moco. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola”.

“¿Qué daño puede hacer un nene de 5 años, qué moco se puede haber mandado, no lo entendés?”, dice Silvia, su abuela.

Sobre la mesa, Ramón coloca los juguetes de Lucio que atesora en su casa: dos autitos de carrera (uno pegado con cinta scotch, que el niño piso sin darse cuenta) dos camiones, una camioneta y un muñeco de uno de los personajes de su dibujito preferido: Paw Patrol.

Estos juguetes no son los únicos que el matrimonio guarda en su casa.

“Este era su chiche preferido”, cuenta Ramón y señala al pequeño perro de plástico. “Cada vez que lo perdía hacía un berrinche. Jugando los dejaba en cada lugar... yo se los escondía y él lo buscaba. Este juguete duerme conmigo, en la mesita de luz.

“Él quería ser corredor de autos”, contó sobre el fanatismo del nene. “Eso es lo que él decía. Amaba el fútbol pero se inclinaba por los autos”, añade.

“Lucio nunca pidió que le regaláramos juguetes, nosotros se lo comprábamos cuando veíamos que el miraba algo en especial, se lo comprábamos. Sí pedía que le compremos su yogurt y su banana que comía todas las mañanas. Le encantaba. Son recuerdos muy lindos”, se emociona.

Esos juguetes no son los únicos que el matrimonio guarda en su casa. “Cuando las detuvieron, las personas que desocuparon el departamento en el que vivían, tiraron todas las cosas de Lucio en un conteiner a la calle, la bicicleta y otros regalos que le hicimos. Por suerte, los vecinos las recuperaron y nos las hicieron llegar”.

Entre esos objetos, se encuentra uno de los más preciados para la familia: una lámpara con los personajes de Paw Patrol que le regaló su abuela. “Tenía un foco azul y, cuando logré visitarlo en Santa Rosa, Lucio me la trajo y me mostró que todavía la tenía, aunque había cambiado la lamparita por una blanca”.

Ahora, la lámpara está en la casa de los abuelos, pero tiene designado otro destino: las manos del papá del nene, Christian Dupuy, aunque Silvia parece no querer desprenderse.

Una lámpara con los personajes de Paw Patrol

Ese día, en julio de 2021, fue el último que Silvia pudo ver a su nieto. Las mujeres habían aceptado la visita con la condición de que la mujer permanezca en la casa. El argumento fue una supuesta gripe del niño. “Yo noté que ni siquiera estaba congestionado. Ahora entiendo que no querían que se quedara conmigo para que no me contara de los golpes”, se lamenta.

“Lo que más nos dolió de todo lo que se reveló en el juicio fue la forma en que le pegaban. Conocer los castigos que recibía nuestro nieto”, revelan.

“Mirales la cara (en las audiencias) si tienen una pizca de arrepentimiento o una lágrima, nada”, dice Ramón sobre la posibilidad de que las imputadas sientan remordimiento por el homicidio. “Son psicópatas, perversas. Cuando la tuve enfrente, Páez me guiñó el ojo y me sonrío. Ella ganó, Lucio no interfiere más, pero yo no voy a parar hasta que se haga justicia”, promete.

Este jueves, es un día clave: el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa comunicará su veredicto. “Esperamos que las declaren culpables y que sea prisión perpetua. Y que sean separadas de una vez por todas. Ellas están juntas, de luna de mil, en un pabellón vip, con televisión y celular. Eso, no puede seguir así”, cierran.

Seguir leyendo: