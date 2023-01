Apareció en City Bell la mujer que buscaban en La Plata desde hace cuatro días

Así encontraron a Maricel en City Bell

Lo último que se sabía acerca de Maricel González, una mujer de 37 años de San Carlos, partido de La Plata, es que había estado entre el martes y el viernes de la semana pasada en la casa de su novio, ubicada en la localidad de Abasto, a unas cuantas cuadras de su domicilio. Hacía ya cuatro días que su rastro se había perdido por completo y desde entonces era intensamente buscada por su familia y la Policía Bonaerense, con la DDI de La Plata y el área local de Seguridad, en un caso a cargo del fiscal Marcelo Romero. Este martes por la tarde la encontraron en City Bell.

Habían pasado 40 minutos de las 14 de hoy cuando, en el cruce de calles 12 y 475, agentes de la Comisaría 10ª de la Departamental de La Plata hallaron a Maricel, sobre quien pesaba un pedido de averiguación de paradero. “Bajó de un tren que venía de la Capital Federal en la estación de City Bell y fue hasta una parada de colectivos para continuar el viaje”, revelaron las fuentes consultadas.

Ante esto, la mujer fue trasladada hasta la Comisaría 10ª de La Plata. “Está en perfectas condiciones físicas”, ampliaron los investigadores.

Justamente, en las últimas horas, los investigadores que buscaban a Maricel habían encontrado una nueva pista que centraba la búsqueda en la Ciudad de Buenos Aires: se trataba de una serie de videos que mostraban a la mujer después de llegar a la estación de trenes del barrio porteño de Constitución el viernes último, horas después de haber estado con su pareja. En las imágenes, a las que accedió Infobae, se la veía sola.

Las imágenes de Maricel en la estación de trenes de Constitución

Según la denuncia por averiguación de paradero que radicó la familia el sábado al no tener noticias suyas, Maricel salió el martes pasado de su casa de la localidad de San Carlos para dirigirse a lo de su pareja -un hombre identificado como Jorge Luna- en Abasto, más precisamente a la esquina de las calles 206 y 518. Se quedó ahí hasta el viernes.

Desde el entorno familiar sostenían que su pareja fue la última persona que la vio antes de perderse. Con el hombre tiene una relación que se inició hace varios meses y con quien usualmente se quedaba a dormir entre martes y sábado. “Supuestamente, dice el novio, se fue de su casa al mediodía. Se conectó por última vez a las 12.55 y nada más se sabe de ella”, había contado Lorena en diálogo con Red 92, antes de que hallaran a Maricel y cuando la búsqueda era desesperante.

“Luna dijo que cuando se fue a trabajar ese viernes a las 5 de la mañana, ella estaba durmiendo y que cuando regresó por la tarde ya no estaba”, habían señalado familiares de Maricel a medios locales. En ese sentido, agregaron que la última conexión de la mujer desde su teléfono móvil había sido el viernes a las 0.57 y remarcaron que suele pasar todos los fines de semana con sus padres, y que este sábado y domingo “no apareció”.

“No es normal que no se comunique y que tenga el celular apagado, en todo caso ha hecho llamados a la casa de sus padres desde teléfonos fijos”, agregaron alertados, cuando todo era incertidumbre.

El video clave

Si bien las primeras miradas apuntaban a Luna, cuando la investigación era incipiente y aún nada se sabía de Maricel la aparición de los videos en la estación de Constitución coincidirían en primera instancia con lo que dijo el hombre.

“Ella me contestaba normal. Ese viernes yo le mandé un mensaje como a las 18, le puse ‘qué haces’, después la llamaba y me entraba el contestador”, precisó Luna, su pareja, durante una entrevista con Arriba Argentinos. Además, el hombre se mostró “preocupado” por la situación y dio detalles de la rutina que mantenía con la joven de 37 años.

También señaló que no notó “nada raro” con su pareja aquel día y contó que el jueves habían decidido cenar juntos porque hacía un año que se conocían. “Comimos un asado y estuvo todo bien. Capaz, ella tenía algún problema que nunca me dijo”, especuló. En ese sentido, aseguró que la mujer estaba preocupada “porque no conseguía trabajo”. “Había tirado currículums en geriátricos. Yo le dije: ‘Quedate tranquila que ya vas a conseguir para estar bien vos y tu hijo’”, aclaró.

Las fotos de la búsqueda de Maricel

Dijo que era “algo normal” que discutieran, aunque explicó que los enojos eran pasajeros. “Discutimos porque yo llegué tarde. Se enojó un ratito y después se le pasó”, insistió y reveló que nunca conoció a los parientes de González. “Entiendo que la familia va a desconfiar de mí, pero te juro con una mano en el corazón que no tengo nada que ver”, señaló.

Maricel había sido captada en la estación de Constitución el viernes 20 de enero a las 19.14. En la filmación se puede observar a la mujer caminar con una mochila; vestía una pollera azul de jean y una remera blanca de flores.

“A partir del movimiento de tarjeta Sube y cámaras en La Plata y CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se pudo establecer que llegó a la terminal de Constitución, a donde arribó en tren desde La Plata”, explicaban las fuentes del caso. Al respecto, indicaban que se fue voluntariamente de La Plata, que viajó hasta al centro de la capital bonaerense y, desde allí, en tren -siempre sola- hacia la terminal de trenes porteña. “Se la busca por la Ciudad”, agregaban.

Este martes, viajó desde la Capital Federal hasta City Bell y allí la encontraron.

