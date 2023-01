Qué declaró Lucas Pertossi en el juicio por el crimen de Báez Sosa y qué elementos de la causa lo comprometen

Blas Cinalli y Lucas Pertossi declararon hoy en la última jornada de audiencias (Ezequiel Acuña)

Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, declaró este miércoles en el juicio frente al Tribunal 1 de Dolores. Pertossi contó su versión, que contrasta con la de los peritos que lo identificaron en la escena del hecho y con otras pruebas que lo complican.

El joven está apuntado como la persona que filmó el momento en que mataban a Fernando. Y así, lo declaró este miércoles frente al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores. “Estaba el show de un cantante, sacamos una foto en el medio del recital. Veo que se hace un círculo en el medio de la pista. Ahí veo que un patovica saca a un amigo mío del cuello. No entendía por qué”, comenzó.

En ese momento, Pertossi dijo haber oído la frase: “A este, sacalo por la cocina que lo sacamos a palos. Así que saqué mi celular para filmar”.

Tras salir del boliche, siguió: “Hay un tumulto de gente, veo que a mis compañeros los invitan a cruzar, voy a la derecha, veo un amigo en el escalón, nos sentamos, empezamos a charlar, a usar el celular, yo grabo adentro. Los chicos a mí me dicen ‘Croniquita’ o ‘Intento de influencer’ porque saco fotos de todo”.

Pertossi en el local de comida rápida la noche del crimen

Sobre el hecho, Pertossi declaró: “Escucho gritos, me paro, me acerco, veo que hay gente que no conocía pero reconozco a mis amigos. En unos segundos veo que agarran a un amigo del pie y lo quieren tirar al piso, me acerco y le digo: ‘Soltalo’. Le pego dos patadas, me voy para atrás y veo que el chico intenta pararse y me voy para atrás y me voy a la esquina”.

De esa manera, en una de audiencias previas a su declaración en el juicio, un investigador analizó y reveló lo que escondía el celular de Pertossi. En esa jornada, se proyectó un nuevo video, dentro de la pista del boliche, a las 4:10 del 18 de enero. El investigador identificó a varios de los imputados describiendo su forma de vestir, aunque sin nombrarlos. Eran: Matías Benicelli, Ciro Pertossi, Máximo Thomsen y Lucas Pertossi.

Luego, siguió con una filmación de la pelea, de las 4.36 am, donde identificó al menos tres de los imputados, pero, no quiso decir sus nombres. “Si bien puedo describir las ropas y conozco sus nombres, decirlos sería aventurado”, dijo el instructor fiscal Javier Pablo Laborde. Siguió con un video de cuando los retiraron de Le Brique a las 4.38 y que Lucas Pertossi filmó con su teléfono y que envió a las 4.41 al grupo “Los Locos”. Recibió dos audios como respuesta, pero el contenido no se entendía debido al sonido ambiente del boliche.

A las 4.52, en función de otro video de las cámaras del municipio, Laborde identificó a Lucas Pertossi regresando hacia donde agonizaba Fernando. El testigo declaró que lo identificó por su forma de caminar y por su vestimenta. “Pareciera que está enviado audios en ese momento”, dijo. Justamente, ese mensaje de voz salió a las 4.55 del 18 de enero. “Amigo, estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la Policía, llamaron a la ambulancia... caducó”, dijo el imputado.

Secuencia completa del ataque a fernando baez sosa

En otro tramo de su declaración de este miércoles, Pertossi señaló ese momento tras el ataque “estaba desorientado, pierdo a mis amigos y empiezo a mandar mensaje y a llamar a un amigo, llamo y me dice que estaba en el mercado, voy y me acerco”.

“El pibe me dice que hubo una pelea afuera de Le Brique, que habían llamado a una ambulancia y que el pibe había caducado. Fuimos a McDonald’s porque tenía hambre”, indicó. Así intentó explicar por qué había enviado el audio donde dice que Fernando había “caducado”.

El investigador Laborde en su declaración habló de ese momento y dijo que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi se cambiaron de ropa tras el ataque y fueron a comer al local de comidas rápidas.

Ambos acusados en el Mc Donalds

“Máximo Thomsen le dio plata a Lucas Pertossi para pagar la comida”, explicó Laborde y ante la pregunta de Fernando Burlando, agregó: “Parece que están sonriendo. Thomsen le sacó la lengua”, dijo el testigo. Rápidamente intervino Hugo Tomei: “¿Saben de qué están hablando?”. “No para nada. El video no tiene sonido”, cerró Laborde.

Otra de las pruebas que lo complican se trata de un croquis que lo muestra en la escena del crimen y a pocos centímetros del cuerpo de Fernando. Aquel croquis esta es justamente esa ‘ubicación promedio’ que destaca el informe y que ubica a cada de los imputados alrededor de la víctima frente al boliche Le Brique la madrugada del 18 de enero de 2020 en que asesinaron a golpes a Fernando.

El croquis que lo ubica a Pertossi en la escena

Allí se ve en el primer triángulo interno que rodea a Fernando a Máximo Thomsen, Enzo Comelli y Ciro Pertossi. Luego, en un segundo círculo, aparecen Matías Benicelli, Blas Cinalli, T.C (que no fue acusado), Lucas Pertossi y Luciano Pertossi. Más alejado está Ayrton Viollaz, y luego Alejo Milanesi (sobreseído).

“Yo quiero aclarar el tema de lo que paso aquel día, previo en la playa nos levantamos a eso de las 2 o 3 de la tarde, habíamos tenido una noche larga y dormimos hasta tarde. Fuimos a la playa llevé la heladerita porque soy uno de los más de contextura grande. Llevé alcohol, tomamos, bailamos. Nos quedamos hasta el cierre de playa, que tiraron fuegos artificiales”, arrancó Pertossi frente al Tribunal.

Y siguió: “Fuimos a buscar los documentos y la plata para ir a la zona de Le Brique para que un amigo compre las entradas. Volvemos a casa, comemos, nos bañamos nos cambiamos para ir a la previa con un compañero y un grupo de amigos. Vamos, llevamos mas alcohol que teníamos en la casa. Hacíamos juegos de tomar, sacar, yo perdí y me tocó tomar alcohol. A eso de las tres o tres y media salimos porque teníamos miedo de que no nos dejaran entrar”.