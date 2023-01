Robo de valijas en la terminal de Retiro: aumentaron las denuncias y fijaron la indemnización en 93 mil pesos

Aumentan las denuncias por robos de valijas en la Terminal de Retiro (Télam)

Cada temporada de verano la actividad en la terminal de Retiro crece de manera significativa y con ella, los delitos por robo de valijas. En los últimos días numerosos pasajeros denunciaron que los micros son interceptados y desvalijados en los alrededores de la estación. La oscuridad, falta de personal de seguridad y gran cantidad de basura son algunos de los aspectos más cuestionados. Es por eso que la administración de la terminal informó dónde se puede denunciar el extravío de un equipaje y de cuánto es la indemnización.

De acuerdo al testimonio de varios afectados, los robos ocurren a pocas cuadras de la terminal y los delincuentes utilizan una “barreta” para violentar el baúl de los micros en una esquina de Retiro que se caracteriza por tener una profunda cuneta.

En lo que va del año se realizaron 24 denuncias en todo el país (NA)

La situación se torna más compleja para quienes arriban o parten durante la madrugada, dado que la terminal de Retiro se encuentra prácticamente desolada. Sin embargo, la modalidad de desvalijar a los micros de larga distancia empezó a suceder con mayor frecuencia y muchos pasajeros no saben cómo accionar ante tal situación.

A través de las redes sociales varios pasajeros expresaron su preocupación dado que los robos se producen a sólo dos cuadras de la terminal. Días antes un hecho similar ocurrió con un micro con destino a Rosario. Al llegar a la terminal de ómnibus Mariano Moreno de la localidad santafecina, los pasajeros que regresaban desde la Costa Atlántica denunciaron el robo de diez valijas.

Los damnificados advirtieron que el equipaje se había cargado de manera correcta pero al llegar a Rosario faltaban 10 valijas. Una de las mujeres indicó a Cadena 3 que el micro se detuvo en Buenos Aires “para recargar combustible, en los galpones de la empresa” mientras que otra pasajera recordó que “sintieron que la bodega se abrió en la Terminal de Retiro”. Por tal motivo, la principal hipótesis es que en dicho lugar se produjo el robo del equipaje.

Frete a dicha situación, cuestionaron que los choferes no sabían qué había ocurrido y les pidieron que hicieran la denuncia con el seguro. Al viralizarse los robos ocurridos, numerosos usuarios de Twitter manifestaron su preocupación y remarcaron que “esto es histórico y nunca cambió”.

De hecho, otro de los pasajeros advirtió que al llegar y querer tomar un taxi “la planta baja es absolutamente tierra de nadie. Más si te toca bajar por esas escaleritas de los costados”. A través de Twitter, la usuaria Julieta Fontanazzi cuestionó que ante el delito sufrido “no querían que haga la denuncia, me querían dar $16 mil por el robo”, y otra pasajera identificada como Paula Mena relató que le “robaron la valija el 7 de enero. Salí de Retiro y llegué a Mar del Sur y cuando me bajé el chofer me dijo que se robaron dos valijas. Una era la mía”.

La denuncia por pérdida de equipaje debe realizarse hasta 24 horas después de finalizado el viaje (pNA 162)

En lo que va del año, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó que se registraron 24 denuncias por robo de equipaje en todo el país. En Retiro (Buenos Aires) se hubo 11, Rosario 4, Santa Fe 2, Puerto Madryn (Chubut) 1, San Nicolás de los Arroyos 1, Bahía Blanca 1, Miramar 1, Corrientes 1, Río Cuarto (Córdoba)1, Terminal Dellepiane (Buenos Aires) 1, informó Télam.

Qué hacer en caso de extravío de equipaje y de cuánto es la indemnización

En caso de sufrir un inconveniente con el equipaje ya sea por pérdida total o parcial o deterioro del mismo, los damnificados deben realizar la denuncia en la empresa y a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). Si a las 24 horas de haber finalizado el viaje siguen sin respuestas, “se intima a la firma para que un plazo de cinco días” brinde una solución.

Desde el Ministerio de Transporte se informó que el equipaje que se transporta en la bodega está asegurado por la empresa de manera que en caso de no tener una respuesta positiva durante el periodo establecido, el pasajero debe ser indemnizado. De acuerdo a la CNRT, para el pasajero que para enero, febrero y marzo de este año la indemnización es de 93.254,56 pesos.

Por tal motivo, se detalló que las denuncias por robos de equipaje deben realizarse a través del portal control.cnrt.gob.ar o llamando al 0800-333-0300, donde se le realiza un seguimiento por la Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios.

Además, se explicó que al momento de despachar el equipaje, la empresa entrega un ticket que debe ser conservado durante todo el viaje y hasta que el equipaje sea entregado. En caso de que la empresa pierda el equipaje, se debe conservar el pasaje y el ticket para hacer el reclamo a la empresa dentro de las 24 horas de finalizado el viaje.

