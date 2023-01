Identificaron a la mujer encontrada muerta por un cartonero en General Rodríguez: el tatuaje que fue la clave

María Laura Cejas, la víctima.

La mujer en bikini, que fue encontrada muerta este domingo por un cartonero en un basural de General Rodríguez, aparentemente víctima de un femicidio, fue identificada por los numerosos tatuajes que llevaba, particularmente, por un conejo de Playboy que llevaba en el pecho. Se trata de María Laura Cejas, de 38 años, que fue reconocida por su hermana, luego de ver la noticia del hallazgo en televisión.

Hasta ese momento, no había notado la ausencia de Cejas. La mujer comenzó a llamarla y se preocupó porque no atendía. Fuentes del caso indicaron a Infobae que la hermana de la víctima se comunicó, entonces, con la fiscalía que investiga el caso, a cargo de Andrea Rodríguez. Hasta ese momento, los investigadores no contaban con ningún elemento que permita conocer su identidad.

En la escena del crimen, lindante a un conocido desarmadero de la zona, los peritos no encontraron ningún elemento que permita identificar a la víctima. Por esa razón los tatuajes fueron claves para tal fin, detalló una fuente a Infobae.

Entre ellos, notaron la caricatura de una figura femenina en cara interna de antebrazo derecho color azul, un tribal con forma de flor y la caricatura de la cabeza de un conejo en el pecho, la marca de la revista Playboy, además de otros cuatro diseños.

Cejas era madre de una adolescente de 18 años y vivía en Villa Urquiza. Fuentes del caso estiman que alguna persona la llevó a una quinta de la zona el viernes pasado. Estiman, por otra parte, que el o los asesinos conocían el sitio donde dejaron el cuerpo, hallado sobre la calle Amancay, entre El Zorzal y El Sauce.

Los detectives, a la vez, señalaron que buscan un auto negro desde el que arrojaron el cuerpo envuelto en un cubrecamas. Ese movimiento fue registrado por cámaras de seguridad. Ahora, se analizan imágenes de otras cámaras y peajes.

A primera vista, los forenses pudieron determinar en la escena que la causa de muerte de la mujer -que llevaba una piercing en la nariz y una bikini negra- habría sido una asfixia mecánica. Hasta el momento, no pudieron determinar si fue por ahorcamiento, debido a que el cuello no presentaba el surco característico de un lazo, pero sí se pudieron apreciar diversas marcas. En ese sentido, no descartan que pudo ser ahogada. Para determinarlo, esperan el resultado de la autopsia.

Los peritos también notaron que el rostro de la mujer presentaba varios golpes, aunque ninguno de esos traumatismos podría haberle causarle la muerte. En tanto, la data de muerte inicial estima que podría haber sido asesinada entre cuatro y seis horas antes del hallazgo del cadáver.

En un principio, se creyó que la víctima podría tratarse de una joven buscada en Moreno, sin embargo, esa posibilidad se descartó en las primeras horas. “Pudimos confirmar que esa chica no era. Es crucial el día de hoy porque, por lo general, las fiestas en quintas suelen durar todo el fin de semana y el lunes es cuando las familias se acercan a denunciar las desapariciones”, explicó una fuente judicial.

Ahora, la trama de la vida de Cejas se convierte en una clave para resolver su muerte. Hoy, se realizan pericias para conocer las ubicaciones y llamadas entradas y salientes del celular de la víctima, que todavía no fue encontrado.

