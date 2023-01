“Perdón, no pude hacer nada aquel día”, la frase de un testigo a los padres de Fernando y el abrazo con uno de los amigos

El abrazo de Bidonde con Tomás D'Allesandro

Tomás Bidonde fue el primer testigo de la cuarta jornada por el juicio del crimen de Fernando Báez Sosa. El joven estuvo la noche del 18 de enero de 2020 en Le Brique con un amigo y cuando salió del boliche presenció la pelea. Días después, cuando tomó conocimiento de la muerte del estudiante de Derecho, llamó a la fiscalía para dar su testimonio. Este jueves se quebró ante el TOC N°1 cuando le tocó recordar lo vivido, y más tarde se fundió en un abrazo con Silvino y Graciela, los padres de la víctima. “Perdón porque no pude hacer nada aquel día”, les dijo.

Tras su declaración, Bidonde salió de la sala de audiencias y en las escaleras del Palacio de los Tribunales también se fundió en un abrazo con Tomás D’Alessandro, el amigo de Fernando que declaró en la segunda jornada y con quien la víctima tenía un vínculo estrecho. La imagen conmovió a todos. “A Fer le encantaba ir a su casa”, contaría Graciela.

En un cuarto intermedio, la mamá de Fernando recordó el abrazo con el testigo con una sonrisa. “Me pidió perdón al oído, me dijo que no pudo hacer nada, que se quedó shockeado”, le relata la mujer a Infobae. “Yo le contesté que aunque hubiera querido hacer algo, no hubiera podido porque a mi hijo le tendieron una emboscada. Le dije: ‘No me pidas perdón porque hiciste lo que pudiste. Te agradezco por todos los testimonios que diste y te pido que seas feliz’”.

Bidonde se sentó este jueves frente al Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores y declaró que vio cuando Máximo Thomsen le pegó “dos puntinazos” en la cabeza a la víctima cuando ya estaba en el suelo, y apuntó a Ciro Pertossi como otro de los agresores que lo golpeó “en la espalda y costado” también en el piso.

“Cuando lo veo de frente, está pegando, golpeando al chico que después fallece, y recuerdo que ya casi al final le pega dos patadas en la cabeza, como puntinazos”, fue su testimonio más crudo en referencia a Thomsen, y siguió: “Lo agarra de la cabeza y le vuelve a dar dos o tres patadas”.

El joven mencionó luego en su declaración que Ciro Pertossi también goleó a Fernando “en espalda y costado” cuando estaba en el piso, en la primera referencia puntual a este acusado por parte de un testigo desde el inicio del juicio que se desarrolla en los tribunales de Dolores.

Aunque no precisó sus nombres, señaló que, al menos, otros dos agredieron también a Báez Sosa frente al boliche: “A Fernando veo que le pegan cuatro, en principio”.

Por pedido de la defensa, a cargo del abogado Hugo Tomei, Bidonde dibujó un croquis que exhibió ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, en el que precisó la secuencia en la que vio de frente a “Fernando de rodillas intentando sujetar los golpes”, y detalló dónde estaban algunos agresores de la víctima.

Tomás Bidonde, el testigo que emocionó a todos (Ezequiel Acuña)

También detalló dónde se encontraban quienes atacaron a los amigos de Fernando, entre quienes identificó a Ayrton Viollaz y a otro de “rodete samurai”, en presunta referencia a Matías Benicelli.

Declaró además que “lo más llamativo” de la escena “era la agresividad del chico que le pegaba en la cabeza”, a quien vio previamente como “lo tuvieron que sacar entre dos del boliche”, y consideró que era “el líder” del grupo.





