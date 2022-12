Los huesos encontrados no pertenecen a Lucas Escalante: nuevos audios comprometen al hijo de un comisario de la Bonaerense

Lautaro Morello fue encontrado asesinado y Lucas Escalante sigue desaparecido

El sábado cerca de las 16, cuando gran parte de los argentinos se preparaban para pasar Nochebuena con sus familias, la Policía Bonaerense realizó un descubrimiento macabro. Sucedió en medio de los operativos de búsqueda por Lucas Escalante, el joven de 26 años que está desaparecido desde el 9 de diciembre. Un efectivo encontró una bolsa con huesos cerca del cementerio de Brandsen. Luego del hallazgo, se generó conmoción, sobre todo en los familiares de la víctima. Sin embargo, con el correr de las horas esta pista se diluyó.

Los huesos, determinaron forenses, son de larga data, por lo tanto, no podrían pertenecer a Lucas.

Esta novedad, conocida en las últimas horas por la fiscal Mariana Dongiovanni, sumó más misterio a la búsqueda de la víctima. La última novedad consistente del expediente tiene ya algunas semanas: fue el hallazgo del cuerpo de Lautaro Morello de 18 años, que desapareció junto a él, y fue encontrado asesinado y semi calcinado al costado de una ruta en Guernica.

Los únicos dos detenidos de la causa. Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino de un experimentado comisario de la Bonaerense, por ahora mantienen un pacto de silencio. Ninguno de los dos quiso hablar hasta ahora. Sin embargo, hay audios que los comprometen. Los mensajes están relacionados a un negocio espurio con los vales de nafta para que se abastezcan los patrulleros.

“Hola amigo. ¿Todo bien?. Nos vamos para lo del Cristian a buscar los vales de nafta”, dice uno de los audios que constan en el expediente. La voz pertenece a Lucas. El destinario es un tercero que no tendría relación con la desaparición ni el asesinato de Lautaro.

Lucas Escalante junto a su BMW que luego apareció incendidado

Para entender este audio hay que remontarse a la reconstrucción que hace la Justicia. La fiscal Dongiovanni está convencida de que tanto Lucas como Lautaro fueron a la casa de Cristian Centurión, hijo del comisario, con la intención de hacer algún tipo de negocio con esos vales de nafta. ¿En que consiste esta maniobra? Hay especulaciones, pero nada concreto.

Lo cierto es que, aquel 9 de diciembre, efectivamente Lucas y Lautaro fueron a la casa del hijo del comisario. Se sabe que llegaron ahí porque hay una cámara que los toma en las inmediaciones y un vecino que declaró haberlos visto preguntando por el lugar.

Se cree que Lucas y Lautaro se fueron de su casa entre las 22.30 y las 23. No tardaron mucho en llegar a su destino, apenas algunos minutos. Por lo tanto, se cree que el encuentro con Cristian Centurión se debe haber dado minutos después de las 23. Aquí llega un punto central en todo esto, que por ahora es una incógnita para los investigadores.

“En ese encuentro algo pasó. No sabemos qué. Puede ser una pelea, una traición, que haya aparecido alguien que no tenía que saber del negocio. No lo sabemos. Lo que si sabemos es que al poco tiempo, Cristian Centurión fue a cargar nafta con un bidón”, explica una fuente con acceso al expediente.

Se refiere al video que difundió en exclusiva Infobae la semana pasada. En las imágenes se ve que Centurión llega a una estación de servicio con una Peugeot 208 que le pertenece a la madre y carga combustible en un bidón. Son las 00.30 ya del 10 de diciembre. Es decir, no pasó mucho tiempo entre el encuentro y la carga de nafta de Centurión.

Entonces, la duda es: ¿se precipitaron las cosas o ya estaba todo planeado?

centurión cargando nafta - asesinato lucas Morello

El resto de la cronología es conocida. Al día siguiente apareció incendiado el BMW de Lucas Escalante y que tanto amaba. Una semana después, se encontraría el cuerpo de Lautaro asesinado y semi calcinado al costado de una ruta en Guernica.

Los Centurión se negaron a declarar y tiene abogados diferentes. La Justicia cree que ellos tienen la llave para destrabar este caso. Por el momento son los únicos dos acusados del homicidio de Lautaro. La fiscal Dongiovanni lo especificó en su pedido de detención, al que accedió este medio.

Así fue prendido fue el auto de Lucas Escalante

Si bien en un principio los únicos que recorrían los medios de comunicación eran los padres de Lautaro, en las últimas horas la familia de Lucas decidió salir a pedir por su aparición. “Queremos Justicia por Lautaro y aparición con vida ya de Lucas. Basta de encubrir a la policía. Acá hay un policía implicado y necesitamos que se mueva lo que se tenga que mover para que Lucas aparezca ya. Estamos cansados de esperar, estamos cansados de que sea todo tan lento”, manifestó a los medios Romina, hermana de Lucas.

Tanto la familia de Lautaro como la de Lucas ya pidieron públicamente que se aparte a la Policía Bonaerense de la investigación. Hay una acordada que reza que cuando hay un miembro de la fuerza involucrado en una causa, ese expediente debe ser investigado por otra policía diferente. “En este caso no pasa eso. Sólo hay un “hijo de” que no es lo mismo. Por ahora sigue la policía de la provincia de Buenos Aires”, explica una fuente.

