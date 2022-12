Brutal crimen de Renzo: el chico asesinado tenía lesiones de larga data en el cuerpo igual que Lucio Dupuy

Gallo y Godoy, los presuntos asesinos.

Renzo Godoy, de cuatro años, llegó la semana pasada a la sala médica de la zona de El Pato en Berazategui en brazos de su madre, Victoria Godoy. Presentaba golpes en su cara, en su cabeza. La excusa era que Renzo se había “caído de la bañera”. La autopsia al cuerpo no le creyó. El estudio, ordenado por la fiscal Gabriela Mateos de la UFI N°3, determinó que el chico fue golpeado hasta la muerte.

Hoy, Victoria Godoy y su pareja, Luis Gallo, padrastro del chico, se encuentran detenidos por el hecho, acusados de homicidio agravado por el vínculo. Ambos se negaron a declarar en las últimas horas, según confirmaron fuentes del expediente a Infobae.

El caso tiene una narrativa idéntica al de Lucio Dupuy, el menor de La Pampa presuntamente asesinado por su madre y su madrastra, que hoy enfrentan un juicio en su contra con pedidos de prisión perpetua. Las pruebas parecen idénticas también: investigadores del caso aseguran que en el cuerpo de Renzo se hallaron hematomas de distinta data, tal como ocurrió con el cadáver de Lucio, lo que lleva a inferir un maltrato sostenido en el tiempo.

Hoy por la mañana, Daniela Wilhem, tía paterna del chico asesinado, convocó a una marcha para la jornada de hoy a través de su muro de Facebook. “26/12 a las 14 hopras vamos a estar pidiendo justicia por Renzo. En la calle 508 entre 616 y 617 (El Pato) los esperamos a todos los que quieran y puedan ir a acompañarnos, para que los hijos de re mil puta que lo mataron no salgan nunca más”, afirmó.

Renzo, la víctima.

La fiscal Mateos, por su parte, comenzó a recibir testimonios de lo que ocurría en la familia. Victoria Godoy tendría otros cuatro hijos, según sus posteos en redes sociales.

Daniela, tía del menor, posteó en su muro de Facebook cuando reveló el caso.

“¡Victoria Godoy y Luis Gallo asesinos! Esta basura hace más de un año no dejaba que mi hermano vea a sus hijos desde que se puso en pareja con este hijo de p... Antes venía y traía a los 4 chicos (incluyendo a uno que no es de mi hermano y aun así lo queremos como uno más) y se los dejaba a mi mamá diciendo “no los soporto, fíjense ustedes”. Cuando se juntó con ese HDP no los dejó venir nunca más, no nos dejaba que lo llevemos a pasar, a buscar, no dejaba que compartan los cumpleaños con nosotros, con sus primos, nada”, indicó la mujer.

Según documentos, fue Gladys, la propia abuela de Renzo, quien se presentó dos días antes de Navidadd para retirar sus restos y darle sepultura.

Luego, la tía añadió “Cuando íbamos a verlos y si nos permitía, siempre tenía que estar él, los nenes sentados, no los dejaba que nos abracen, parecían soldados. Mi mamá denunció, mi hermano denunció, el jardín la citó porque el nene iba golpeado (a nosotros nunca nos avisaron porque no tenía el apellido de mi hermano), mi hermano puso abogado, leyes de mierda, nunca se puede hacer nada, siempre hay que esperar que pase lo peor”.

