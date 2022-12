Gravísima amenaza narco en Rosario: balearon la puerta de un multimedio y advirtieron que van a “matar un policía todos los días”

Balearon Televisión Litoral en Santa Fe

En la madrugada de este lunes, un hombre no identificado disparó contra las instalaciones de Televisión Litoral, una cadena de medios de comunicación situada en el extremo oeste de Rosario. El agresor dejó un cartel dirigido a jefes narcos condenados, fiscales y policías, y después huyó en un Volkswagen Up gris que lo había trasladado hasta el lugar.

Toda la secuencia quedó filmada por las distintas cámaras de videovigilancia que están colocadas en la parte delantera del predio donde funcionan Canal 3, Radio 2, FM Vida, Frecuencia Plus y Rosario3. En las imágenes se observa que el gatillero se baja del auto ya con un casco puesto y con el papel intimidatorio en manos, lo deja sobre el logo de Canal 3 y después desenfunda el arma, apunta y efectúa un tiro cuya vaina no fue encontrada posteriormente por los peritos de la Agencia de Investigación Criminal.

“Esteban Alvarado, Morocho Mansilla, Alan y Lamparita Funes, dejen de trabajar con los fiscales y AIC (Agencia de Investigación Criminal) porque vamos a matar a un policía todos los días, dejen de batir la cana y dejen de confinar a los pibes en pabellones chicos, dejalos subir a los pabellones, con la mafia no se jode”, decía el papel que dejó el sicario.

Las primeras actuaciones fueron desarrolladas por la unidad fiscal de Flagrancia, pero inmediatamente será derivada al fiscal Federico Rébola de la unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación.

El mensaje que dejó el pistolero en la puerta de la cadena de medios

“Entre los portones donde se produjo el ataque y el edificio donde trabajan los medios hay cerca de 60 metros de distancia. TVL manifiesta su preocupación por este ataque a un medio de comunicación así como por la situación en general que atraviesa la ciudad de Rosario, donde la violencia impone sus códigos y complica la vida cotidiana de las personas que la habitan”, destacó el medio de comunicación atacado a través de un texto institucional.

Todos los nombres aludidos en el texto (Alvarado, Mansilla y los Funes) dejado en Televisión Litoral están condenados por narcotráfico y se caracterizan por ser rivales de Los Monos.

Lo curioso es por qué los agresores balearon un medio de comunicación para dejar un “reclamo carcelario”, aunque hay un reciente antecedente que muestra que Televisión Litoral no fue el único lugar que eligieron para hacer conocer ese mensaje.

El sábado pasado a las 21, dos gatilleros en moto realizaron ocho tiros contra el depósito del Centro Cultural Güemes, situado en Ovidio Lagos y Güemes, en el corazón de barrio Pichincha, uno de los más convocantes de Rosario por su oferta gastronómica y cultural. Y antes de las detonaciones, colocaron un papel que decía “Dejen de verduguear a la familia de los presos de Piñero. L.M.”. Se presume que las siglas L.M. se referencian con “La mafia”.

El agresor se escapó a bordo de un auto oscuro

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también emitió un comunicado en el que condenó el ataque y manifestó su preocupación por el hecho. “Fopea advierte nuevamente por la escalada de violencia en Rosario y recuerda que hace dos meses también el crimen organizado había dejado una bandera con amenazas contra la prensa en la sede de Telefé Rosario”, concluyó parte del documento.

El dato que menciona Fopea ocurrió el 11 de octubre, cuando sospechosos colgaron un trapo en las instalaciones de Telefé Rosario que decía “A todos los medios de Rosario. Dejen ensuciar y condenar a los pibes con la lengua que vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no, caravana con el noba (cantante de la cumbia 420 que murió en un siniestro vial)”.

Por esa intimidación ocurrida en Telefé Rosario fue detenido Rodrigo Alejandro Valor, de 22 años, quien quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. Se presume que realizó la amenaza por estar vinculado con la presunta organización de Uriel Luciano Cantero, hijo del asesinado líder de Los Monos Claudio Ariel “Pájaro” Cantero.

