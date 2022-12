La madre de uno de los jóvenes desaparecidos: “Nos dijeron que los cuerpos encontrados tenían brackets en sus dientes y mi hijo no usaba aparatos”

Estefanía contó los detalles de sus últimos momentos de contacto con su hijo Lautaro

Estefanía, la madre de Lautaro Morello, uno de los dos jóvenes que desapareció el viernes en Florencio Varela, descartó la posibilidad de que los dos cuerpos calcinados encontrados en Guernica pertenezcan a su hijo y a su amigo Lucas Escalante. Lo hizo después de que autoridades policiales le afirmaran que los cuerpos hallados dentro de una camioneta Citroën Berlingo tenían brackets en sus dientes y tanto Lautaro como Lucas no tenían ningún tratamiento de ortodoncia en su boca.

“El comisario ayer me llamó y me hizo subir a la oficina a mí y al padre del otro chico. Nos dijo que habían encontrado una camioneta. Me vine para acá, se me partió el corazón en mil pedazos y todo lo que se pueden imaginar. Vine a mi casa y después me dijeron que mi hijo no era porque mi hijo no usa brackets, porque los dos cuerpos tenían brackets”, explicó Estefanía en declaraciones a distintos medios.

La historia comenzó el viernes, cuando Lautaro Morello, de 18 años, le comentó a su tía Noelia, cerca de las 23.15, que salía con su amigo Lucas Escalante, de 26 años, a dar una vuelta y a comprar una gaseosa.

Al menos unos 15 minutos después de ese aviso, el teléfono de Lautaro se desconectó. Desde ese entonces, su familia no se pudo comunicar nunca más con él ni con Lucas.

Al día siguiente, el BMW azul perteneciente a Escalante y con el cual ambos habían salido apareció prendido fuego en la zona de Abasto, en La Plata. No había rastros de ninguno de los jóvenes.

El domingo por la mañana, la Policía Bonaerense protagonizó un hallazgo macabro. Dos cuerpos fueron encontrados completamente calcinados dentro de una camioneta Citroën Berlingo en el cruce de la avenida Néstor Kirchner y la Ruta 16, conocida como Presidente Perón.

Lucas Escalante y Lautaro Morello, los dos jóvenes que desaparecieron el viernes en Florencio Varela

De acuerdo a los investigadores, la camioneta tenía pedido de secuestro activo desde abril de la Comisaría La Matanza Oeste, 3ª de Villa Luzuriaga.

“Es imposible identificarlos a simple vista, ni siquiera el sexo se pudo determinar. Un antropólogo forense que estuvo en la escena dijo que solo quedaron los huesos. Así que un estudio de ADN podrá poner luz sobre el caso”, simplificó otra fuente consultada por Infobae. En tanto, y en función de cómo el fuego consumió los cuerpos, los investigadores no han podido determinar cómo han sido asesinados.

“Yo ya había comentado que Lucas era el novio de mi sobrina. Hace dos años tenían una relación. No sabía que mi hijo seguía teniendo relación con él, no por Lucas porque a Lucas sólo lo vi unas veces, sino que no quería que Lautaro se juntara con Lucas porque Lucas manejaba su auto fuerte y yo toda la vida cuidé a mi hijo”, aseguró la madre de Lautaro.

“Mi hijo me dijo que se iba a tomar una coca. Es un nene que me pide permiso para todo. Es un nene que tiene 18 años y yo todavía le compro alfajores en el tren cuando vengo de trabajar. Es mi bebé. No sé por qué estamos pasando esto. No tenemos por qué pasarlo, porque mi hijo es un nene de la casa. Es un nene”, agregó.

Estefanía aseguró que se cruzó con la familia de Lucas en una comisaría de Florencio Varela pero que no intercambiaron demasiados diálogos. Así y todo, intuye que la familia del amigo de su hijo pudo estar involucrada o estar señalados como posibles víctimas de un secuestro.

“Él no fue a ningún festejo de argentina. Pasaron 15 minutos desde que mi hijo se fue con lucas y que se desconectó. A lucas claramente lo venían siguiendo. Por qué lo venían siguiendo, no lo sé. Yo creo que vieron un auto de alta gama (...) Yo creo que todo lo que está pasando está pasando por la familia de Lucas”, completó la madre.

El BMW de Lucas Escalante que apareció quemado el sábado

En tanto, Estefanía indicó que su familia recibió una llamada extraña durante el domingo al mediodía, lo que le permitió sospechar de que hubo un secuestro y que su hijo todavía sigue vivo.

“Ayer íbamos para el lado del campo. A mi hermana le hacen una llamada por Whatsapp y no alcanza a atenderla. Al rato vuelven a llamar y le preguntan si era la hermana de Lautaro. Mi hermana le dijo que sí y de atrás se escuchaba un ruido de alguien que tenía la boca tapada. Yo no sé si eso fue una mentira. Fue a las 12 del mediodía. El fiscal nunca apareció. Nosotros nos comunicamos con la comisaría pero no hubo avances con eso”, describió.

En tanto, la madre de Lautaro indicó que se siente “muerta en vida” y rogó que aparezca su hijo con vida. “Lo único que pido es que si alguien tiene a mi hijo, que me lo devuelvan. Porque tienen a la persona equivocada. A mi hijo nadie lo tiene que seguir porque es un nene que va a la escuela. Lava autos en mi casa. Cuando no hay para lavar el auto porque no hay agua, trabaja de remisero. Pueden ver mi celular y pueden ver cómo yo hablo con mi hijo todo el tiempo. No me puede pasar esto”.

