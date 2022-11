Investigan la muerte de gemelos en el mismo hospital neonatal de Córdoba donde fallecieron 5 bebés

El Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, nuevamente en el centro de la investigación

Una vez más, el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo” de Córdoba vuelve a estar bajo la lupa. Ahora la Justicia cordobesa abrió una investigación para determinar las causas de la muerte de gemelos que nacieron en el establecimiento público provincial, el mismo donde entre marzo y junio pasado murieron cinco bebés recién nacidos por causas que aún no se establecieron.

Los gemelos nacieron el 26 de octubre último y uno de ellos había fallecido a las pocas horas, mientras que el deceso del otro bebé ocurrió en la madrugada de este martes 15 de noviembre.

La noticia la dio a conocer el Ministerio de Salud de Córdoba. Según indicaron desde cartera que conduce María Gabriela Barbás, al tomar conocimiento de las actuaciones sumariales se instruyó a las áreas correspondientes a iniciar una investigación administrativa, así como a proveer a la Fiscalía toda la información que fuera requerida a los fines de la investigación.

De acuerdo con el Ministerio, “ambas muertes fueron debidamente notificadas y está en marcha el análisis causa raíz de ambos óbitos, tal como lo establece la resolución 1.375″. En el marco del expediente 11.428.642, caratulado como “Muerte de etiología dudosa”, la investigación está a cargo de la fiscal de Distrito 4, Turno 6, Jorgelina Gutiez, a quien “se le brinda información de lo realizado hasta el momento”.

Así lo informaba el Ministerio de Salud de Córdoba

Antecedentes

Por otra parte, el fiscal Raúl Garzón lleva adelante otra investigación, que comenzó en agosto de este año, sobre las “muertes sospechosas” de cinco bebés ocurridas entre marzo y junio de este año en ese mismo hospital materno neonatal y que, hasta el momento, tiene cinco imputados.

Entre los acusados está la enfermera Brenda Agüero (27), la única detenida y con acusación vinculada directamente con las muertes, ya que está sindicada como presunta autora de “homicidio calificado agravado por procedimiento insidioso” en cinco casos, y en grado de tentativa sobre otros ocho bebés que sobrevivieron de esas presuntas maniobras.

A Agüero se la acusa de “inyectar sustancias incompatibles con la vida” a los recién nacidos, como potasio y otros componentes que aún se trata de establecer, ya que los decesos fueron de bebés que habían nacido sanos.

Instalaciones del área neonatal de Córdoba

Este martes, la enfermera se desvinculó de su defensor, el abogado Luis Obregón, y se espera que resuelva su nueva representación legal para ser indagada por la ampliación acusatoria.

El resto de los imputados son el ex ministro de Salud, Diego Cardozo; el ex secretario de salud, Pablo Carvajal y el ex vicedirector del hospital, Alejandro Salama, en todos los casos por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”.

También se investiga a la exdirectora, Liliana Asís; a las ex jefas de áreas del neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, por los delitos de “omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”.

Personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó restos de tres bebés, a los efectos de someterlos a estudios científicos para tratar de determinar la identidad y las causas de sus muertes.





