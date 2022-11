Crimen de García Belsunce: qué dijo Nicolás Pachelo ante los jueces tras el pedido de prisión perpetua

Nicolás Pachelo pidió que lo absuelvan por el crimen de María Marta(Adrián Escandar)

Luego de los alegatos de las partes y de las réplicas, la maratónica última jornada en la sala del Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro culminó con la palabra de los acusados, justo antes de que el juez que presidió el juicio, Federico Ecke, anunciara que el 2 de diciembre serán los veredictos. Como no podía ser de otra manera, y como lo fue a lo largo del debate, el perfil descontracturado e desafiante de Nicolás Pachelo para dirigirse a los magistrados desentonó frente al de los otros cuatro co imputados, los dos ex vigiladores en la causa por el crimen de María Marta García Belsunce; y los otros dos acusados por los robos en countries.

Fue el mismo juez Ecke que le recordó a Pachelo antes de hablar que no podía hacer alusión a la prueba, al ver el intento del imputado de repasar sus notas. Tampoco lo dejó que leyera lo que había escrito en el cuaderno en el que llevó registro de lo que pasaba en el juicio, al tiempo que el fiscal general adjunto Patricio Ferrari le aclaró: “No puede alegar”.

“Desestimamos el tema del ADN y recalco dos cosas: esta fiscalía fue la que me extrajo por segunda vez ADN, y a mi ex mujer (Inés Dávalos) la imputaron con el solo fin de sacarle sangre…”, había arrancado Pachelo por el lugar que le habían marcado que no podía caminar. Y, entonces, fue el juez Ecke el que lo frenó: “Las últimas palabras no son sobre la prueba”.

Y siguió el imputado: “No he visto en el debate que hayan podido poner un arma en mi mano. Jamás he cometido un hecho con arma, violento, y jamás he lastimado a una persona. No acepté el juicio por jurados porque iba a ser un linchamiento, como dijo (el abogado Roberto) Ribas, que ni me lo dijo. Iba a ser una ficción basada en hechos reales, como a los que se dedica Adrián Suar. Se hubiese terminado en la audiencia 15″.

De rojo, Iván Martínez. A su lado, Matías Marasco. De fondo, Norberto Glennon (Adrián Escandar)

Y entonces hizo lo que el resto de los acusados ya había hecho luego de haber escuchado los alegatos donde la fiscalía y la querella pidió la pena de prisión perpetua por el crimen de María Marta. En esa pena única, la acusación incluyó la causa por los ocho robos en countries del Conurbano que le endilgan, cometidos en 2017 y 2018 y por los que está preso en la Unidad Penal N°9 de La Plata desde hace más de cuatro años; y por la que estimó la fiscalía una pena no menor a 15 años de cárcel. Pachelo en el juicio admitió seis de los ocho hechos.

“Pido la absolución por María Marta y que me den por cumplida la pena por los robos”, esbozó Pachelo ante los jueces y ya rozando la 1 del martes y las 14 horas de audiencia.

Norberto Glennon junto a sus abogados Sergio Loto y Agustín Paladino (Adrián Escandar)

Antes, Matías Marasco, acusado de haber sido cómplice en los robos que ocurrieron en Tortugas Country Club en la Semana Santa de 2018 y también de haber cometido un hecho en el country Pingüinos de Ituzaingó, y para el que los fiscales pidieron la pena de 9 años de prisión; esbozó: “Muchas gracias por haber escuchado a mi defensa. Soy inocente, y confío y creo en este tribunal”.

Luego, Iván Martínez, también acusado de haber sido cómplice de Pachelo y Marasco en los robos en el country Tortugas, se levantó de su silla y soltó ante los jueces: “No tengo nada para decir”. El presidente del tribunal le respondió: “Salude, al menos”. Hizo silencio.

Norberto Glennon, el ex vigilador del country Carmel al momento del crimen de María Marta, habló por primera vez en el juicio. Ni siquiera declaró, sus dichos se ingresaron por lectura: fueron los de la indagatoria. “Solo tengo para decir que soy inocente de lo que se me acusa”, soltó el sospechoso al que la fiscalía desestimó de acusar, pero no así el abogado de Carlos Carrascosa, quien pidió que se lo considere como partícipe necesario del homicidio, al igual que al otro ex vigilador que llegó al juicio imputado junto a Pachelo, José Ortiz.

Contra la pared, Pachelo y José Ortiz(Adrián Escandar)

A su turno, Ortiz saludó haciendo alusión a que era de madrugada ya para ese entonces: “Buenos días, señores jueces, soy totalmente inocente de lo que se me acusa, por si me ven nervioso. Quiero esperar el día del veredicto”.

Tras ese paso formal de las últimas palabras, el juez Ecke avisó que el veredicto por el juicio por el crimen de María Marta y los robos será el próximo 2 de diciembre, justamente, el día que se hizo la autopsia al cuerpo de la víctima y se descubrió que había sido asesinada de cinco balazos en la cabeza cuando hasta ese entonces se creía que había muerto en el marco de un accidente doméstico.

