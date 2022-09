Rosario: detuvieron a cinco presuntos financistas por lavar dinero de una banda narco

Rosario: cinco presuntos financistas detenidos por lavar dinero a una banda narco

Cinco personas fueron detenidas dentro de una mutual situada en el centro de Rosario este miércoles por la tarde por estar sospechadas de vender dólares a una cotización superior al blue a una presunta organización dedicada al narcomenudeo. Se trata del mismo lugar que el año pasado fue allanado por hacer la misma maniobra con la banda de Julio Andrés Rodríguez Granthon, que acumula dos condenas por tráfico de cocaína de máxima pureza.

En la asociación mutual apuntada –bajo sospecha de funcionar como una cueva– además fueron incautados 6.700.000 pesos, 30 mil dólares, 700 euros, cheques, computadoras y documentación de interés para los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes ordenaron el procedimiento que hicieron la Unidad Especial de Crimen Organizado y la Tropa de Operaciones Especiales.

Los fiscales ahora deberán decidir si llevan a los cinco detenidos a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, ya que están sospechados de operar en ese lugar que, de acuerdo a la investigación, le vende dólares a una presunta banda narco que también fue allanada este miércoles, pero a la mañana.

Esas oficinas del centro de Rosario ya tienen un antecedente muy cercano por una causa similar que se tramita en la Justicia federal. El 14 de octubre del año pasado fueron allanadas porque habían quedado filmados presuntos integrantes de la banda del peruano Rodríguez Granthon entrando y saliendo con bolsos con dinero de esos departamentos. En aquellos procedimientos fue arrestado Gustavo Shanahan, el financista referente de esa cueva y ex titular del puerto de Rosario, quien actualmente está procesado por narcotráfico, con prisión domiciliaria y a la espera del juicio oral.

Parte del dinero incautado esta tarde

Sin embargo, la de España al 800 no fue la única presunta cueva en la que irrumpieron los agentes. También ingresaron a una ubicada en Santa Fe al 1200 –a seis cuadras de la otra–, pero no había nadie en el interior, aunque se secuestraron 50 mil pesos.

Los fiscales provinciales tomaron la decisión de avanzar contra las presuntas financieras como consecuencia de 31 allanamientos que se llevaron a cabo en la mañana de este miércoles en Rosario, San Nicolás y Arroyo Seco por una investigación del fiscal federal Javier Arzubi Calvo y el fiscal auxiliar de la Procunar Matías Scilabra.

En los operativos que se hicieron por orden del juez Marcelo Bailaque –Juzgado Federal N° 4– por la mañana, la División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario detuvo a 12 presuntos miembros de una organización narco que compraba droga a Los Monos y luego vendía al menudeo, principalmente en la zona oeste de Rosario. También se secuestraron 3.500.000 pesos, 7.500 dólares, cinco armas de fuego, municiones y 700 gramos de marihuana.

El operativo realizado esta tarde en Rosario

La principal investigada por esa causa federal es Sandra Callegari, una mujer de 51 años que está presa por la Justicia provincial desde agosto pasado por haber retenido en contra de su voluntad a una joven para que vendiera droga en una vivienda del complejo Fonavi de bulevar Seguí al 5900, de la zona oeste.

La Justicia provincial había ingresado a un domicilio marcado como “aguantadero” de Callegari, quien supuestamente estaba involucrada en el crimen de una joven que había sido acribillada a tiros en mayo pasado en Campbell al 3000. En ese lugar no se hallaron elementos para vincularla al homicidio, pero sí llamó la atención que incautaran allí 2,5 kilos de cocaína en ese inmueble. Como dato de color, luego el juez federal Carlos Vera Barros consideró que no debía estar presa por esa droga, ya que no era sólida la prueba que la vinculaba con esa vivienda donde estaba el estupefaciente.

Como derivación del seguimiento investigativo a esa mujer de 51 años, los investigadores federales pudieron detectar que le compraba droga al clan Cantero y que se relacionaba con otros proveedores de estupefacientes de Arroyo Seco y San Nicolás.

Si bien algunos investigadores mencionaron que la presunta estructura criminal de Callegari respondía a Patricia Celestina Contreras, madre del líder de Los Monos Máximo Ariel “Guille” Cantero, a la “Cele” no se le requisó la celda ni se le formuló imputación por la causa.

El resultado del operativo

