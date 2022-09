Doble crimen de Vicente López: el interrogatorio a la amante que complicó al empresario acusado de matar a sus padres por dinero

Los padres de Del Río, las víctimas.

El jueves pasado, P., una agente inmobiliaria de 49 años, declaró ante los fiscales Alejandro Musso, Marcela Semería y Martín Gómez, que investigan el brutal doble crimen de Vicente López cometido el 24 de agosto pasado, con el empresario Martín Santiago Del Río acusado de matar a sus padres de cuatro tiros por la espalda, una historia vil y retorcida de codicia desleal.

Para la Justicia, P. era la presunta amante de Del Río, con una doble vida en su casa de Nordelta, donde convivía con su pareja e hijos. El empresario reaccionó sorprendido cuando le preguntaron por la mujer en su indagatoria, relató cómo la conoció, describió su vínculo. Los fiscales de San Isidro, coordinados por el fiscal general John Broyad, llegaron a ella a través de un software forense de data mining, un programa alemán llamado Maltego Enterprise donde se cargaron variables relacionadas al caso, entre ellas la marca del inmobiliaria el nombre de Martín. Así, el software realizó una exploración de datos. Allí, se encontró la dirección de e-mail de P.

Primero, fueron por ella como posible sospechosa, allanaron su casa, llegaron hasta el domicilio de su madre. P. entró en una crisis de salud mental. Sin embargo, se convirtió en una testigo. Visiblemente desgastada, vestida con un buzo color violeta, dijo lo que sabía. Y lo que sabía complicó a su

Habló de una caminata en particular, con un recorrido.

“Libertador está la inmobiliaria. Fuimos todo por Libertador y subimos la que costea la General Paz. Después nos metimos por 25 de Mayo...”, dijo. Las coincidencias comenzaron a llamar la atención.

-¿Qué, caminando fueron por ahí?

-Sí, caminando. Yo a veces me voy a mi peluquería, que queda en Santa Fe. Soy de caminar mucho. Cruzamos, llegamos por la paralela a General Paz.

-Zufriategui es la paralela a General Paz.

-Sí, creo que por esa subimos. Después, doblamos por 25 de Mayo hasta la esquina de Melo. Él bajó para Melo y yo subí para mi casa.

-¿Ese camino lo hicieron por algo en particular?

-No, porque íbamos caminando, no...

-¿Quién guió por ese camino?

-Él. Capaz que lo hizo para que no vaya hasta Melo, no sé...

-¿Lo habían hecho otras veces este camino?

-No, no.

-¿Qué día fue?

-18 (de agosto) Se fue a lo de los papás. Después me escribió cuando salió de lo de los padres, que fue una hora y pico más tarde. Me dijo que volvía caminando.

-¿Y por dónde volvió caminando?

-Por Libertador. Me mandó una foto. Cuando me mandaba fotos tontas las borraba, pero capaz está. Yo cuando trabajaba en la inmobiliaria, estaba en una oficina en Libertador y Congreso. Y me dijo: “Mirá por dónde paso”. Eso fue el 18.

Del Río al ser arrestado.

El recorrido ocurrió seis días antes del doble crimen. También, es la misma ruta que tomó el presunto asesino el 24 de agosto. Parecía un ensayo. Lo que dijo resultó ser verdad. Al oír este testimonio, el fiscal Martín Gómez propuso analizar los impactos de antenas telefónicas de ambos para el sábado 18, también se requirieron cámaras. Así, hubo una coincidencia en las pruebas y el testimonio de P. fue corroborado.

En su indagatoria, Del Río no dijo nada que pudiera incriminar a P. en el doble homicidio.

