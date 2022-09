Continúa la pericia al arma con la que “Tedi” intentó matar a Cristina Kirchner y hay expectativa por la indagatoria

La pistola Bersa de Sabag Montiel.

La pericia clave de la causa judicial que intenta esclarecer el intento de asesinar a la vicepresidenta de la Nación está a mitad de camino. Se espera una conclusión esencial en el expediente investigado por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo: determinar por qué el arma no disparó a pesar de que Fernando Sabag Montiel gatilló en al menos dos ocasiones.

La pistola Bersa calibre .380 que llevaba el acusado ya fue analizada por la división Balística de la PFA. Luego, pasó a manos del área de Laboratorio Químico , aseguran fuentes del caso a Infobae. Luego de este segundo paso se redactará el informe final. Datos iniciales del caso indicaban que las balas secuestradas eran reales y que el arma tenía aptitud de disparo, algo que deberá ser determinado por la pericia y que pesará ciertamente en la imputación de la Justicia federal.

Sabag Montiel, alias “Tedi”, permanece en una celda de la dependencia de la calle Cavia de la PFA. Su indagatoria ocurriría hoy viernes. Fuentes de seguridad aseguran que será trasladado a los tribunales de Comodoro Py. Sin embargo, la versión en Tribunales indica que Capuchetti se trasladaría ella misma a Cavia por “cuestiones de seguridad”.

Sabag Montiel en foto de sus redes, con un tatuaje neonazi en el codo.

Hoy por la mañana, la Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA allanó el monoambiente que “Tedi” alquilaba en la calle Uriburu en la zona de San Andrés, jurisdicción de San Martín, luego de que un vecino lo delatara a la Policía Bonaerense y entregara su dirección. Allí, se encontraron cien balas en dos cajas.

También se allanó su viejo domicilio en Villa del Parque. Al acudir al lugar indicado, los investigadores comprobaron que en la planta baja de la propiedad se encuentra una peluquería, mientras que en el primer piso reside una familia. De hecho, al trascender el caso, dejaron un cartel indicando que allí no vivía Fernando, pero eso no impidió que los policías efectuaran el registro.

Luego de indagar a los inquilinos de la propiedad a nombre del atacante, efectivos policiales se retiraron del lugar. De acuerdo a lo indicado por uno de los peluqueros, los policías no secuestraron ningún elemento pero sí recabaron testimonios escritos y audios con las declaraciones de quienes habitaban el lugar.

Mario, amigo de “Tedi”, aseguró en Telefé Noticias: Me lo encontré en la parada del 109, me acuerdo que era un día de verano que yo estaba por ir a buscar a mi vieja y justo nos encontramos. Me dijo que le debían plata un grupo de peruanos y que le faltaban quince lucas para ‘comprar un fierro en la villa’”.

El arma, según fuentes del expediente, tiene la numeración parcialmente limada.

