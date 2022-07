Declara Nicolás Pachelo en el juicio por el crimen del country: la chicana a la familia de María Marta

Pachelo en una audiencia previa (Adrián Escandar)

Hoy jueves, en la séptima audiencia del juicio que intenta esclarecer el crimen de María Marta García Belsunce, cometido casi 20 años atrás en el country Carmel, Nicolás Pachelo, el principal acusado, decidió declarar frente a los fiscales acusadores y al tribunal que lo enjuicia.

Pachelo tomó asiento frente a los jueces a las 11:35. Lo hizo tras una jornada previa marcada por polémicas, donde su abogado, Roberto Ribas, adelantó que podría hablar, pero no estaban dadas las condiciones. “Nunca tuve una discusión con María Marta, nunca tuve un dialogo, no la conocía”, afirmó. Los fiscales del caso pidieron que la entrevista que concedió a Infobae, en donde niega todo involucramiento en el asesinato, sea incorporada al expediente.

Tras comenzar su monólogo cruzando a un testigo, el acusado pasó rápidamente a hablar de la víctima:

“Pasaba los cinco días por mi casa haciendo gimnasia, lo han dicho mi mujer y mi mucama. Si me tenía terror como dicen, tenía mil lugares para pasar en Carmel, no por la puerta de m casa... Todos los testimonios que han dicho que ella me tenía terror son todos familiares y amigos” , continuó.

También cruzó al empresario Mariano Maggi, que declaró en su contra por supuestamente haberlo estafado con la compra de una camioneta. En el juicio, Maggi habló de diversas situaciones de violencia, con un tono netamente intimidatorio. En ese contexto, y bajo juramento, Maggi dijo que el acusado le rompió dos veces los vidrios de su concesionaria y que lo amenazó varias veces. Especificó que, incluso, Pachelo lo llamó por teléfono y él dijo: “Si tuve los huevos para matar a mi padre, imaginate lo que puedo hacer con vos. Matarte no me significa nada”.

Pachelo aseguró ante el tribunal, con una chicana obvia a la familia de García Belsunce:

“¿Qué tiene que ver la muerte de mi padre? Aprovecho ya que lo han traído acá. Por la muerte de mi parte, se llamó a la policía, vino a las 2:30 que lo encontramos, vino el fiscal, vinieron los peritos.... estaba yo la mujer de mi padre y mi padrino, el hermano de mi padre. Llamamos a la policía cuando mi papá se mató; no llamamos a la ambulancia ni impedimos que se llame a la policía , ni pusimos en la partida de defunción que murió en la cumbrecita de córdoba, no escondimos el arma. Lo mismo hicimos con mi madre”.

La preocupación del acusado -que también enfrenta una serie de imputaciones por robos en countries de Pilar en el juicio además del crimen de María Marta- es evidente: confrontar a la larga lista de testigos que lo retrataron con detalles desagradables e historias de violencia.

“Veo que hablan de mí, de mi mujer, de mis hijos, de mi padre. Yo voy aclarando a medida que haya testimonios”, siguió. Mariano Ecke, el juez que preside el tribunal, le advirtió que podía carear a un testigo cuando quisiera y que se ahorrara la acusaciones de falso testimonio. Luego, la situación volvió a ponerse tensa.

Gustavo Hechem, abogado de Carlos Carrascosa, pidió cruzarlo con preguntas. “No necesito que me ayude”, dijo Pachelo, algo díscolo. La abogada defensora del acusado aseguró que no sometería a Pachelo a preguntas.

