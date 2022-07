Bahía Blanca: encontraron tirada en un terreno el arma del policía detenido por asesinar a Agustina Galarza

La pistola reglamentaria que se cree fue utilizada por un policía para tirotear el frente de una casa de la ciudad de Bahía Blanca y matar a Agustina Galarza, de 20 años, luego de ser echado de una fiesta de cumpleaños fue hallada en un terreno aledaño a su vivienda y quedó secuestrada para ser sometida a pericias.

Se trata de una pistola calibre 9 milímetros que, según las primeras pericias, habría sido utilizada por el policía Rodrigo Delgado, de 32, quien se encuentra detenido e imputado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Galarza, cometido el pasado domingo.

El fiscal Jorge Viego, a cargo del caso, ordenó a la PFA que le brinde un informe para saber si las vainas que fueron halladas en la campera del policía y las que fueron secuestradas en el exterior e interior de la vivienda atacada fueron disparadas con esa arma.

En la escena, según indicaron fuentes del caso a Infobae, se encontraron 7 plomos, 3 en las paredes y 4 en el interior de la casa. También se incautaron vainas servidas en el lugar y 4 en una campera del imputado. “Los disparos han sido al menos 10″, sostuvo un investigador a este medio. Y agregó: “Las vainas servidas en el sitio, fueron 6 y 4 en la campera. 10 en total”.

Los policías habían sido echados del festejo por su estado de ebriedad

Por último, los investigadores dijeron que todo apunta a que se trata de la pistola reglamentaria del imputado, aunque se deben realizar los estudios de rigor y verificar el número del arma asignada por la fuerza a Delgado.

En tanto ayer la jueza de Garantías 1 de Bahía Blanca, Claudia Olivera, convirtió en detención la aprehensión de Delgado. Según se indicó, con la medida el fiscal contará con 15 días sumado a otros 15 de prórroga para solicitar la prisión preventiva del policía, quien ya fue desafectado de la fuerza de seguridad.

Delgado, quien al momento del hecho estaba de licencia por vacaciones, declaró el martes ante el fiscal Viego que disparó porque sintió “bronca” tras haber sido golpeado durante esa fiesta, pero que su intención “no fue matar a nadie”.

Tras la indagatoria, que duró menos de una hora, Delgado fue retirado con una fuerte custodia y a cara descubierta de la sede de la fiscalía. Antes de ser introducido en un patrullero, pidió “perdón a la familia”, en referencia a los Galarza.

La víctima estaba en el cumpleaños como invitada

La autopsia determinó que la víctima, oriunda de la provincia de Corrientes, recibió dos impactos de bala que le provocaron la muerte poco después.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en una vivienda ubicada en Darregueira al 2500, donde varias personas participaban de un festejo de cumpleaños.

Facundo Sepúlveda, el dueño de la vivienda y que festejaba su cumpleaños número 26, contó a la prensa que “las balas entraron por el portón” de su casa y que dieron en la víctima cuando “estaba tomando un vaso de fernet”.

“No llegó a tirarse al piso, quedó sentada”, dijo Sepúlveda, quien expresó que las personas presentes en la fiesta no entendían lo que ocurría, y que fue “un momento de shock”.

Agustina, malherida, fue trasladada por algunos de los invitados a la fiesta en un vehículo particular al Hospital Interzonal de Agudos José Penna, donde murió. Mientras que Delgado fue detenido pocas horas después.

“Mi hija trabajaba en un bar hace rato y, con mi otra hija de 19, se fue desde el trabajo a esa casa donde había un after. Mis hijas fueron con su grupo de amigas, Agustina hace rato que no estaba saliendo, del boliche venía a casa, siempre volvían juntas las dos”, recordó Rocío, la madre de la víctima, tras el hecho.

Y agregó: “Mi otra hija me dice: ‘Mami, cuando se escuchaban las balas Agustina me sacó del brazo y cuando me doy vuelta se desplomó”. Por último, Rocío pidió, entre lágrimas, que se “haga justicia” y que el asesino “se pudra en la cárcel”.

