Un nuevo detenido por la masacre de José C. Paz: le encontraron un cargador con balas en su casa

Las víctimas del ataque, entre ellos Benjamín, de 13 años.

La causa que instruye la fiscal Mirna Sánchez -titular de la UFI N°19 de Malvinas Argentinas- para resolver el brutal cuádruple crimen ocurrido en la noche del Día del Amigo en José C. Paz suma avances clave. Ayer se detuvo a un segundo sospechoso, José Luis Mansilla fue arrestado ayer por la Policía Bonaerense, acusado de participar en el ataque. Se le encontró una moto en su casa, además de un cargador con balas.

Ayer también se indagó a “Chuky” Corbalán, principal sospechoso, acusado de ser coautor de homicidio agravado por el empleo de arma reiterado en tres hechos y homicidio agravado por alevosía y por el empleo de arma de fuego en carácter de autor en concurso real, concurriendo idealmente con el delito de portación ilegal de arma agravada por registrar antecedentes, la calificación completa.

Se negó a declarar, aseguran fuentes del expediente a Infobae.

Las autopsias aún no fueron realizadas.

En llamas: la protesta de los vecinos de Barrio Frino (Franco Fafasuli)

El crimen generó fuertes protestas frente a la Comisaría 2° de José C. Paz donde Corbalán permanecía arrestado ayer, con quemas de cubiertas. Entre las víctimas se encuentra Benjamín González, que tenía apenas 13 años. “El ataque fue en la esquina de casa. Sentí los tiros, salí y mi hijo estaba tirado en el piso… No fue un ajuste, tampoco era un soldadito. Él se drogaba, no lo voy a negar, pero con su plata porque trabajaba en la gomería del barrio“, fue el duro testimonio ante Crónica TV de Gabriela, mamá de Rodrigo Cardozo, una de las víctimas.

Al principio, se habló de un ajuste de cuentas por drogas, pero fuentes judiciales no le dan demasiado peso a esa versión. Solo un testigo la abonaba. Medio día después del hecho, los investigadores y el barrio coinciden en que se trató de una riña, una pica, precisamente entre “Chuki” y Alexis Sánchez, una de las víctimas.

Según fuentes del caso, en medio de su pelea en Barrio Frino, “Chucky” le gritó: “¿Vos sos poronga? ¡Yo soy más poronga!” Tras matarlo con sus cómplices, se cree que volvió con su moto para ver los cadáveres. Insólitamente, lo detuvieron en su casa familiar, su principal domicilio registrado.

Las familias frente a la Comisaría 2° (Franco Fafasuli)

Fuentes oficiales revelan que el principal acusado tiene antecedentes: estuvo preso en los penales Olmos y Junín por el delito de robo agravado, en un caso a cargo del Tribunal Oral N°2 de San Martín, dejó la cárcel en septiembre de 2021.

El arma del cuádruple crimen no fue encontrada. 22 vainas servidas fueron halladas en la escena por Policía Científica.

