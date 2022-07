Misterio: un joven llegó herido a un hospital, dijo que se cayó de una avioneta pero no la encuentran

El joven llegó al hospital con quemaduras pero no dio datos sobre dónde fue el accidente

La llegada de un joven lesionado al hospital Delicia Masvernat de Concordia, Entre Ríos, despertó un gran misterio entre las fuerzas de seguridad de la localidad. En su versión, la víctima indicó que sufrió las heridas cuando cayó de una avioneta, dando cuenta de un accidente de magnitud. Sin embargo, cuando las autoridades se abocaron a la investigación del caso, notaron que el joven no aportaba mayores datos sobre el lugar del accidente, tampoco se encontró la aeronave ni se sabe cómo llegó hasta el centro de salud. El paciente permanece hospitalizado, sin que por el momento se conozca mayor información en torno al caso,

La víctima de 19 años llegó al hospital con diversas quemaduras en su cuerpo y aseguró que las heridas se produjeron luego de caer de la avioneta que tripulaba. Más allá de la atención médica, se dio aviso a la Policía pero hasta el momento no se encontraron restos de la aeronave.

Si bien el joven no brindó mayores detalles sobre el accidente que sufrió, luego de algunas dudas en torno a su breve versión, la Junta de Seguridad del Transporte (JST) confirmó el accidente aéreo en sus redes sociales.

El jueves “a las 15:20 horas se produjo una colisión con la aeronave “Pipper PA38″ matrícula LV-AOH, a unos 14 kilómetros de Villaguay”, informaron. Pese al despliegue de un amplio operativo policial, aún no se encontró la aeronave.

Al respecto, el subjefe de la Departamental policial, Gustavo Beckman advirtió que las tareas de búsqueda se complejizaron debido a que “durante la noche y en las zonas de sembrado es muy difícil” contrastar la presencia de una aeronave en medio la vegetación.

(flickr: Phillip Capper)

Al ser atendido, el joven reveló que había protagonizado el accidente aéreo pero se generó un misterio en torno a sus dichos dado que el hospital se encuentra a 125 kilómetros del supuesto lugar del hecho y se desconoce quién lo ayudó o cómo llegó al centro de salud.

Al trascender la información, efectivos de la Policía de Entre Ríos iniciaron sendos operativos para la búsqueda del lugar donde podría hacer caído la avioneta. De hecho, se extendió la búsqueda en distintas zonas del departamento de Villaguay.

El subjefe de la Departamental policial, Gustavo Beckman informó a Télam que “no tenemos ni lugar ni ningún otro dato del accidente, seguimos buscando pero el joven no da datos”. A su vez, detalló que el protagonista de la situación solo indicó que es piloto y estaba “haciendo pruebas” cuando se accidentó.

Para el responsable de la búsqueda, el accidente se produjo cerca de la ciudad porque al ser practicante, “no puede alejarse mucho”, expresó. Pese a dicha especulación, se decidió ampliar el operativo de búsqueda en la localidad de Villa Clara, ubicada a 30 kilómetros de Villaguay, como así también, en la región cercana a Jubileo, es decir, a casi 50 kilómetros.

Más allá del despliegue de las fuerzas, no se tuvieron resultados positivos y dado que el joven no brindó mayor precisión, “por ahora son dichos, no hay datos certeros de nada, y hasta que no se encuentre el lugar o restos de la aeronave, no se confirma”, indicó Beckman.

A partir de los dichos del joven que permanece hospitalizado, personal de las Comisarías de Villa Clara y Jubileo, y de la Jefatura Departamental policial de Villaguay se encuentran trabajando en tratar de localizar el lugar del accidente como así también, la aeronave.

En Villaguay, solo se ubica un único aeroclub, sin embargo, en las zonas aledañas existen algunas pistas de aterrizajes que están destinadas a los aviones fumigadores. Por tal motivo se abrió una investigación para tratar de definir cómo se produjo el accidente.

