El fiscal dio detalles sobre la investigación de la muerte del subteniente Chirino en Corrientes

El fiscal federal Fabián Martínez, a cargo de la causa en la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino, dio detalles sobre los pasos a seguir en la investigación que lidera. Chirino falleció el fin de semana pasado luego de ahogarse con su propio vómito después de una “fiesta de bienvenida” organizada en el Grupo de Artillería Nº3 de Paso de los Libres, Corrientes .

Así, el fiscal adelantó que realizará un pedido de información a las compañías telefónicas para obtener datos sobre los celulares de los involucrados en el hecho. Además, solicitará la ampliación de la declaración del padre y que aporte las pruebas que tendría, además de citar a la novia, Valentina Palma, para que declare como testigo.

“Una vez que tenga todos los elementos, voy a contrastar con las denuncias y tratar de atar los cabos sueltos para avanzar y ver si hay responsables penales”, dijo el funcionario judicial a Radio Sudamericana.

“Solicité distintas medidas, entre ellas a las compañías telefónicas, también al ejército y entre ellas solicité la ampliación de la denuncia del padre, con quién me he comunicado a última hora de ayer. Me dijo que en las primeras horas de hoy se constituiría un abogado del foro local de Paso de los Libres como querellante y ampliaría su denuncia por escrito, acompañando con las pruebas que él me había adelantado que tenía ”, señaló el fiscal.

“El padre no sé si está enojado, está destrozado”, apuntó Martínez sobre el hombre tras la muerte de su hijo.

El Ejército Argentino este jueves denunció penalmente a los 11 involucrados en la muerte del subteniente Chirino. Según pudo confirmar Infobae a través de fuentes judiciales, el Ejército realizó una denuncia breve en la que identificó a las personas que estuvieron cerca de Chirino la noche de su muerte y les adjudicó responsabilidades a cada uno de ellos.

La denuncia se presentó por los delitos de abuso de autoridad, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todas esas conductas terminaron en la muerte de Chirino. El resultado de la autopsia, que fue ordenada por la justicia provincial que intervino en un primer momento, no deja dudas: el subteniente cordobés de 22 años se ahogó con su propio vómito.

El caso pasó de la fiscalía de Paso de los Libres, a cargo de Mauro Casco, al despacho del juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda; quien a su vez el juez delegó la investigación en la fiscalía que está a cargo de Fabián Martínez. Es que la muerte del subteniente sucedió en un predio del Ejército y eso es competencia de la justicia federal.

Así, el fiscal federal Martínez también solicitó que se presente a ampliar la denuncia la hermana de Chirino. Es que la familia del subteniente fallecido había viajado desde Córdoba -de donde son oriundos- hasta Corrientes para acompañar al joven oficial en su primer fin de semana en su nuevo destino. Se enteraron del fallecimiento antes de volver a Córdoba y realizaron la denuncia.

Chirino, oriundo de la ciudad de Río Cuarto, había egresado del Colegio Militar de El Palomar después de estudiar durante cuatro años. Había sido trasladado hacía unos pocos días al Grupo de Artillería Nº3 para completar su instrucción como oficial de la fuerza. Su objetivo era instalarse en ese cuartel durante los próximos seis meses.

Durante la “fiesta de bienvenida o bautismo” en el regimiento -según los trascendidos iniciales- se consumió gran cantidad de bebidas alcohólicas. También se señaló que varios de los “bautizados” fueron arrojados a una pileta cuando la temperatura era extremadamente baja. Eso podría haber derivado en un cuadro de hipotermia que luego derivó en la muerte de Chirino.

Antes de presentar la denuncia penal, el Ejército había suspendido a los 11 involucrados en el hecho. Mediante un comunicado prensa publicado el martes pasado, se señaló que: “El jefe del Estado Mayor del Ejército, general de División Guillermo Olegario Pereda, ordenó en forma inmediata, se instruyan las actuaciones de Justicia Militar tendientes a esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades individuales que correspondan en el marco de lo establecido en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas”.

Y allí mismo informaron sobre: “La suspensión del servicio, en forma preventiva, de todo el personal involucrado en los hechos que son motivo de investigación, entre ellos 11 oficiales, ante la presunta comisión de faltas gravísimas”. Luego de la suspensión vino la denuncia, que según fuentes judiciales, deberá se ampliada en la fiscalía federal de Paso de los Libres.

El caso recién comienza. Cuando empiecen a desfilar los testigos, y a partir de sus declaraciones, se podrá entender por qué murió Chirino y quiénes son los responsables.

