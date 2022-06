El documento oficial que revela los motivos del incendio en Recoleta

Dolor: vecinos, amigos y familiares de la familia Jabbaz hoy en la calle Ecuador, a una cuadra del lugar del incendio (Luciano González)

El fiscal porteño Sebastián Fedullo, que investiga el trágico incendio que le costó la vida a Sofía Kibudi y sus cuatro hijos en su departamento de la calle Ecuador al 1000 en Recoleta, avanza con las pruebas del caso. Las autopsias de los cuerpos de las víctimas están en proceso en la Morgue Judicial de la calle Viamonte y se espera que poco después del mediodía los cuerpos sean entregados a la familia para sus servicios fúnebres. Los resultados de las necropsias estarán disponibles al final de la jornada del viernes.

Por otra parte, Fedullo recibió de parte de Bomberos de Policía de la Ciudad el informe preliminar que determina que, tal como adelantó Infobae, las baterías de litio de un monopatín hallado en el ingreso del living-comedor del departamento comenzaron las llamas con una “súbita reacción exotérmica” que fue “inducida presuntamente por varios motivos sobrecarga o descargas excesivas, golpes en celdas o bien exposición a fuentes de calor, cuyo potencial térmico se transmitiera a los elementos con capacidad de arder, dando lugar a lo ocurrido”.

Sin embargo, no se conoce todavía por qué las baterías -que no explotaron, sino que comenzaron a emitir llamas- se encendieron de esa forma. No se encontró un cargador y tampoco había un radiador o estufa cerca. Esta incógnita será resuelta por el informe final del caso, que incluirá cámaras, tomas de testimonios a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y un informe de Edenor sobre el estado del tendido eléctrico.

