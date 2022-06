Inseguridad brutal: un abuelo de 13 nietos fue asesinado en Moreno por motochorros que intentaron robarle el auto

Gaspar Andrés Barón llegaba a su casa junto a su novia cuando los sorprendieron motochorros

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires crece con cada vez más violencia. Los homicidios en ocasión de robo se dispararon según datos de la Procuración: se pasó de 27 casos en 2020 a 42 -siete de esta cifra fueron tentativas-, un salto de más del 55 por ciento. Ahora, un abuelo de 65 años fue asesinado este fin de semana por motochorros que intentaron robarle el auto en el partido de Moreno.

El violento asalto ocurrió este domingo al mediodía en el cruce de las calles Mendoza y Juan de Solís, en la localidad de Villa Zapiola, al Oeste del Conurbano, cuando Gaspar Andrés Barón, de 65 años, llegaba a su propiedad a bordo de su auto, un Volkswagen Golf gris, junto a su novia. Iban a prepararse y volver a salir hacia la casa de su hermana para compartir un almuerzo.

La mujer se bajó primero para entrar a la vivienda, mientras Barón -que tenía domicilio en Hurlingham pero convivía desde hace poco con su pareja en Moreno- estacionaba sobre la vereda, a pocos metros. En ese momento, dos delincuentes armados a bordo de una moto lo sorprendieron con la intención de robarle el auto.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, la víctima se resistió al robo y los delincuentes respondieron a los tiros: le dispararon al menos tres veces, y después escaparon sólo con los celulares de la pareja sin concretar el robo del VW Golf.

Gaspar Andrés Barón, de 65 años, la víctima

Barón -padre de cinco hijos y abuelo de 13 nietos- fue trasladado de inmediato al Hospital Posadas de El Palomar, donde los médicos identificaron tres heridas de bala: una en el tórax, otra en la rodilla izquierda y la restante en un muslo. Tras ser sometido a una operación de urgencia, Barón falleció, según informó la agencia de noticias Télam.

Agentes de la Comisaría 3ª de Moreno se trasladaron hasta el lugar tras recibir el aviso de que un hombre había sido herido con un arma de fuego y se entrevistaron con la pareja de la víctima, que explicó que habían sido dos los motochorros que los interceptaron al llegar a su casa e intentaron robarle el auto.

En las últimas horas, familiares, amigos y vecinos de Barón lo despidieron a través de las redes sociales. “Qué injusta es la vida. ¿Por qué a vos papá? ¿Por qué te tuvo que pasar a vos? Cómo sigo sin vos ahora, lo eras todo para mí... Te amo con mi vida... ¡Y estos hijos de putas van a pagar lo que te hicieron!”, escribió Eliana, hija de la víctima, en su perfil de Facebook.

Barón recibió tres disparos y los ladrones huyeron

“Una tristeza enorme, que en paz descanses Gaspar Andres Barón. Siempre vas a estar presente en mi corazón. Abrazo enorme a toda la familia en este duro momento”, compartió Esteban, un compañero de trabajo de Andrés, que compartió con la víctima más de 26 años como operario en una fábrica automotriz alemana.

La investigación por el homicidio en ocasión de robo quedó ahora en manos del fiscal Leandro Ventricelli, a cargo de la UFI N°1 de Moreno, que ya ordenó una serie de medidas para tratar de identificar a los sospechosos y dispuso el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

“Todavía no caigo, intento sacar fuerzas para mi mamá que me necesita”, dijo este lunes por la mañana Milagros, una de las nietas de la víctima. Y agregó: “Queremos que se haga justicia, que no sea una noticia más, que los culpables paguen y no salgan a los dos días”.

