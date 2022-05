La familia del joven atropellado en Misiones acusó al diputado de haber manejado borracho

Martín Sereno fue puesto en libertad poco después de acudir a la comisaría

La familia de Sebastián Manuel Ferreyra, el joven de 18 años que murió después de ser atropellado en la ciudad Jardín América de Misiones, denunció que el diputado vinculado al Movimiento Evita Martín Sereno conducía en estado de ebriedad al embestir al yerbatero.

El accidente ocurrió el último sábado cerca de las 19, cuando el diputado provincial por Tierra, Techo y Trabajo de Misiones manejaba a bordo de una camioneta Chevrolet S10 poor la avenida Aconcagua en la ciudad de Jardín América. En un imprevisto, el dirigente embistió de frente a una moto marca Gilera 150 en la que Ferreyra viajaba como acompañante y un amigo, llamado Luciano iba a cargo del manubrio.

De acuerdo al relato de la familia de la víctima, Ferreyra cayó de la moto poco antes del impacto y Sereno lo arrolló con la camioneta.

“Según testigos, la camioneta se pasó y quedó en contramano. Él se cayó y la camioneta lo pasó por arriba”, afirmó Juan Verón, el tío de Ferreyra, en declaraciones a Radio Colonia.

De acuerdo a la reconstrucción hecha por los investigadores, Sereno venía de haber cargado combustible en una estación de servicio Esso, mientras que la familia indicó que Ferreyra y su amigo volvían de cobrar parte de su sueldo como tarefero.

Según le confirmaron fuentes autorizadas a Infobae, el test de alcoholemia al que se sometió el diputado provincial arrojó un resultado negativo . Sin embargo tanto desde la propia familia como desde un grupo de vecinos de la ciudad Jardín América, se puso muy en duda ese análisis y hasta se lo acusó a Sereno de estar totalmente borracho.

El cuerpo del joven yace detrás de la camioneta (https://www.elterritorio.com.ar/)

“Nosotros fuimos a la comisaría con mi hermano y la mamá de mi sobrino. Nos dijeron que iba a quedar detenido, pero al rato lo liberaron delante de nosotros”, narró el tío Juan Verón.

“ Nosotros lo estábamos viendo y el hombre estaba bastante tomado. En la comisaría, él estaba caminando como si nada y apenas caminaba ”, completó.

Incluso, algunos testigos indicaron a la familia que al momento del accidente, el funcionario se bajó de la camioneta y tenía dificultades para poder mantenerse en pie.

En el transcurso del domingo, un extenso mensaje firmado por “el Pueblo de Jardín América” comenzó a circular por los teléfonos de whatsapp de una inmensa cantidad de vecinos de la ciudad.

En el mismo se realizan durísimas acusaciones en contra del diputado Sereno. “EL PUEBLO DE JARDÍN AMÉRICA QUIERE AGRADECER AL DIPUTADO MARTÍN SERENO, del bloque Tierra, Techo y Trabajo por cobrarse una joven vida, ésta vez, la de Sebastián Emanuel Ferreyra de 21 años y domiciliado en el barrio Prosol de nuestra ciudad”, inició el comunicado divulgado por los vecinos de la ciudad.

En el mismo, se acusa a Sereno de haber protagonizado un segundo accidente de tránsito en una misma semana y se afirma que el diputado había acudido a la ciudad Jardín América para visitar a una presunta amante.

“Ojalá que incauten el material de las cámaras de la Esso cuando saliste rimpompante, raudo, exaltado (...) Ya es la segunda vez en la semana que chocás gente. Sos un verdadero asesino al volante”, rezaba el texto.

Martín Sereno, durante un encuentro con el presidente Alberto Fernández

Además, en el comunicado se lo acusó de haber falseado el control de alcoholemia y se señaló a un compañero suyo del Movimiento Evita de haber brindado la muestra de orina.

Sebastián Ferreyra fue velado y enterrado durante la tarde del domingo. Su padre, Agustín Ferreyra, viajó desde Santo Pipó para despedir los restos de su hijo.

“Sé que hay testigos que vieron que la camioneta fue en contramano, le chocó de frente y que esta persona (Sereno) no se podía parar (...) No hay remedio para tapar el dolor que uno siente, pero vamos a hacer lo posible para que el que hizo esto no quede impune”, afirmó el padre en declaraciones publicadas por el medio El Territorio.

El padre de la víctima aseguró que Sebastián estaba regresando de cobrar parte del sueldo por su trabajo y que tenía la ilusión de usar ese dinero para comprarse unos botines de fútbol y poder ir a probarse en el club Tigre de Santo Pipó.

La causa es investigada por el titular del Juzgado de Instrucción N°2, Roberto Sena, quien todavía se mantiene analizando los datos periciales del accidente, a la espera de los resultados preliminares de la autopsia.

