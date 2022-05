Qué determinaron los estudios médicos que le hicieron al asesino al volante de Palermo

Roberto Patricelli, el hombre que mató con su BMW a dos personas, dice que no recuerda nada del accidente (Roberto Almeida)

“ No recuerda nada de lo que pasó . Por efecto del golpe, tiene un problema inmediato de memoria, que es normal. Hoy no puede recrear la mecánica del accidente… Ha ocurrido un lapso que todavía no puede descifrar, los médicos lo dirán ”. Eso dijo este martes el abogado Roberto Patricelli luego de la indagatoria donde el empresario quedó formalmente acusado de homicidio con dolo eventual y lesiones tras el choque fatal Palermo. Parte de esos estudios se hicieron en las últimas horas y este jueves Infobae conoció los resultados.

Patricelli, que manejaba a más de 150 kilómetros por hora (según una pericia oficial) y cuyo test de alcoholemia arrojó 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre, perdió el control de su BMW M3 y provocó un accidente en el que murieron un joven pastelero de 23 años y su sobrina de 15, y que dejó una decena de heridos: uno de ellos está internado estado crítico.

Luego de que el empresario fuera indagado este martes durante cinco horas en la sede Comunal N°13, donde funciona la sede la Fiscalía de Flagrancia Norte N°7 porteña; Patricelli fue trasladado al Hospital Rivadavia para someterse a distintos estudios clínicos.

Según supo Infobae, le hicieron varios chequeos por imágenes y “solo tiene golpes superficiales”. A media tarde del miércoles, y de cara a la audiencia de prisión preventiva que enfrentará este jueves a las 10.30, Patricelli aún no se había realizado los estudios psicológicos.

La defensa dio a entender tras la indagatoria que, parte del bloqueo mental que sufre el empresario, y que no le permite recordar lo sucedido, podía tener que ver con el accidente .

Lo cierto es que el caso, todavía en manos del auxiliar fiscal Alejandro Pellicori, se investiga como homicidio con dolo eventual y lesiones agravadas y lesiones leves y podría cambiar de fuero, como pasó con la causa del taxista que atropelló y mató a una estudiante francesa en Palermo. Sin embargo, la fiscalía todavía no se declaró incompetente, confirmaron fuentes con acceso al expediente a este medio.

La principal prueba que complica a Patricelli es la pericia del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que determinó que había acelerado su camioneta BMW M3 a más de 150 kilómetros por hora. El test de alcoholemia realizado tras el choque reveló 0,51 gramos por litro, apenas un decimal sobre el permitido legal. También se le extrajo sangre para medir la cantidad de alcohol presente u otras sustancias. Sin embargo, la aceleración es algo que no puede explicar.

Junto al empresario aduanero viajaban su hija y su hijastra: su hija en el asiento delantero, su hijastra en el asiento de atrás. Ambas salieron del BMW por sus propios medios, sin heridas. Ahora son testigos claves. De momento, no fueron citadas por la Justicia. Sin embargo, que declaren en el contexto de la causa no es algo tan simple.

“ Ambas están en estado de shock ”, asegura una fuente cercana a la familia. La hija de Patricelli tiene 13 años. Podría dar su testimonio en una cámara Gesell, pero el vínculo le impide declarar contra su padre según establece en el Código Penal. La hijastra tiene 21 años. En este caso, reconocen las mismas fuentes, la cuestión del vínculo es legalmente más difusa.

¿Cuál es el estado de salud de los heridos?

Los venezolanos Jeins Mora y Dakha Curvelo, que viajaban en el Ford Ka blanco junto a las víctimas fatales, fueron dos de los heridos. Allegados suyos contaron que los jóvenes esperan que sus familiares puedan viajar a Buenos Aires para acompañarlos en su recuperación.

Jeins y Dakha

Los otros dos pasajeros del auto que quedó completamente destruido permanecen internados en el Hospital Fernández.

Fuentes del Ministerio de Salud porteño confirmaron a Infobae que uno de ellos, de 25 años, tiene un traumatismo de cráneo leve, que incluye una fractura, por lo que se evalúa una posible cirugía. El otro, de 39, presenta un traumatismo de cráneo pero grave, así que se encuentra en terapia intensiva. Su estado es crítico .

El tercer herido es un menor de edad y fue derivado desde el Hospital Rivadavia hacia el Sanatorio Güemes. “No presentaba heridas de grave consideración”, sostuvieron desde la cartera sanitaria.





