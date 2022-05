El asesino al volante de Palermo enfrentará mañana la audiencia de prisión preventiva

Video: Roberto Patricelli ingresa a declarar en la Unidad Fiscal Norte.

Mañana jueves, Roberto Patricelli, el empresario detenido por el choque múltiple ocurrido en Palermo el domingo pasado que causó dos muertes y dejó a una tercera víctima en estado crítico, enfrentará su audiencia de prisión preventiva ante el juez de su caso, acompañado de su abogado defensor, Diego Olmedo.

El caso, todavía en manos de la Unidad Fiscal Norte del MPF porteño, podría cambiar de fuero en la Justicia. Tras la indagatoria de ayer, se anunció que el expediente recibía la calificación de homicidio con dolo eventual, un delito que corresponde a otro fuero, con otras calificaciones como lesiones agravadas y lesiones leves. Sin embargo, la fiscalía del caso todavía no se declaró incompetente, confirmaron fuentes con acceso al expediente a Infobae.

La principal prueba que complica a Patricelli es la pericia del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que determinó que había acelerado su camioneta BMW M3 a más de 150 kilómetros por hora. El test de alcoholemia realizado tras el choque reveló 0,51 gramos por litro, apenas un decimal sobre el permitido legal. También se le extrajo sangre para medir la cantidad de alcohol presente u otras sustancias. Sin embargo, la aceleración es algo que no puede explicar.

Video: las imágenes del choque.

Ayer, Patricelli enfrentó al fiscal auxiliar Alejandro Pellicori tras pasar dos noches en una celda de la Policía de la Ciudad. “Por efecto del golpe tiene un problema inmediato de memoria, que es normal. Hoy no puede recrear la mecánica del accidente… Ha ocurrido un lapso que todavía no puede descifrar, los médicos lo dirán y ahora está yendo al médico por eso. Está muy compungido con lo que sucedió. Él no se subió a una auto con la esperanza de que ocurra lo que ocurrió, para nada“, sostuvo el defensor Olmedo.

Entonces, si Patricelli no lo recuerda, ¿quién podría explicar qué pasó dentro del BMW? Junto al empresario aduanero viajaban su hija y su hijastra , su hija en el asiento delantero, su hijastra en el asiento de atrás. Ambas salieron del BMW por sus propios medios, sin heridas físicas. Se vuelven testigos claves.

Todavía no fueron citadas por la Justicia. Sin embargo, que declaren en el contexto de la causa no es algo tan simple.

“Ambas están en estado de shock”, asegura una fuente cercana a ellas. La hija de Patricelli tiene 13 años. Podría dar su testimonio en una cámara Gesell, pero el vínculo le impide declarar contra su padre según establece en el Código Penal. La hijastra tiene 21 años. En este caso, reconocen las mismas fuentes, la cuestión del vínculo es legalmente más difusa.

El pastelero Juan Márquez, una de las víctimas fatales.

Los venezolanos Jeins Mora y Dakha Curvelo, dos de los heridos que aún siguen internados tras el choque fatal Palermo, esperan que sus familiares puedan viajar a Buenos Aires para acompañarlos en su recuperación. Sus allegados en Argentina aguardan que la Embajada de Venezuela los asista para que puedan acceder a los pasajes y acelerar la documentación.

Jeins y Dakha iban el domingo por la noche junto a otras cuatro personas a bordo del Ford Ka blanco que recibió de lleno el impacto del BMW M3 negro que circulaba a 150 kilómetros por hora. Juan Carlos Márquez Meneses, de 23 años y su sobrina Jenismar Márquez, de 15, murieron tras el siniestro vial.

Juan -que también era oriundo de Venezuela- estaba sentado en el asiento del conductor del Ford K que quedó completamente destruido. Bomberos tuvieron que cortar los hierros con herramientas hidráulicas para liberarlo. A su lado, en el asiento del acompañante, iba Marianny, su novia, que fue trasladada al Hospital Pirovano.

