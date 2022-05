Rosario sangrienta: la Uzi con silenciador que usaron sicarios para matar de 19 tiros a un joven

La ametralladora incautada.

Las armas de alto poder -fusiles, ametralladoras, carabinas de marcas de renombre- son una constante en el delito rosarino, otra imagen en su exhibición atroz. El 24 de diciembre pasado, por ejemplo, Uriel Luciano “Lucho” Cantero, de 18 años e hijo del asesinado líder de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero y de Lorena Verdún, que fue detenido un arsenal de su poder, celebró Nochebuena disparando al cielo con un fusil FAL.

Ahora, un joven de 28 años fue asesinado de 19 tiros en la madrugada de este lunes en la zona noroeste de Rosario, a metros de la subcomisaría 24ª. Minutos después, la Policía persiguió y cruzó disparos con los tres ocupantes de un auto, quienes fueron detenidos con dos pistolas y una ametralladora UZI con silenciador.

Mauro Feliciano Fleitas fue atacado en Felipe Moré y Juan José Paso, en el barrio Empalme Graneros, en la puerta de la casa de su novia, de acuerdo a las primeras informaciones de la causa. El cuerpo fue encontrado junto a la moto marca Honda negra de la víctima. Según los testimonios aportados por vecinos a los agentes del Comando Radioeléctrico, el joven fue baleado desde una camioneta Ford Eco Sport roja.

Tras el trabajo hecho por el gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la escena del asesinato se secuestraron 19 vainas servidas calibre 9 milímetros que fueron enviadas a peritar.

El cadáver tenía 25 orificios de arma de fuego, de acuerdo a las actuaciones que recibió el fiscal de Homicidios Dolosos Gastón Ávila, a cargo de la investigación. La diferencia entre el número de heridas de bala y las vainas servidas radica en que algunos de los proyectiles hicieron ingreso y egreso en el cuerpo, explicaron investigadores.

Minutos después del homicidio, el Comando Radioeléctrico detectó en Solís y Junín, en la zona del ataque, precisamente a una Ford Eco Sport roja con tres ocupantes, quienes se dieron a la fuga, según indicaron fuentes policiales a Infobae.

Las balas de la Ford Ecosport.

La persecución al vehículo rojo incluyó un tiroteo. Culminó en Matienzo y Mendoza, en el barrio Azcuénaga, donde fueron aprehendidos los tres ocupantes del vehículo con una pistola Bersa 9 milímetros; una pistola Hi Power 9 milímetros y la una ametralladora UZI con silenciador.

El auto usado para el ataque, según las averiguaciones posteriores, tenía pedido de captura por robo.

Ninguno de los sospechosos era oriundo de la zona donde ocurrió el asesinato. Dos de ellos –Brian Leonel H., de 20 años y Kevin Fabián T., de 22– tienen registrado domicilio en el distrito sudoeste, cerca de donde se realizaron los operativos del 27 de abril pasado contra la presunta asociación ilícita de Máximo Ariel “El Viejo” Cantero. Y tercero –Luis Andrés S., de 28–, en barrio Godoy, en el extremo oeste de Rosario.

En la Eco Sport se secuestraron también un par de guantes, cuatro celulares y 70 municiones intactas calibre 9 milímetros. A los sospechosos también se les realizó el dermotest por orden del fiscal Ávila.

Por los datos sobre la mecánica, la cantidad de disparos y el posible seguimiento que le hicieron a Fleitas para matarlo en la puerta de la casa de su novia, el fiscal sospecha que fue un homicidio por encargo, aunque se desconocen los motivos por el momento.

Con el homicidio de Mauro Fleitas, el departamento Rosario alcanzó los 110 crímenes en lo que va del año, según la información del Observatorio de Seguridad Pública, organismo provincial integrado por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los dos sospechosos en el suelo.

El sábado último, un hombre de entre 70 y 75 años, que aún no está identificado, fue asesinado de 28 puñaladas en un baldío. Se presume que fue atacado por al menos dos personas que todavía no están individualizadas, de acuerdo a los datos dados a conocer por la Fiscalía, que no deslizó por ahora ninguna hipótesis concreta.

Este domingo murió un chico de 17 años que había sido baleado en la cabeza el pasado jueves frente a una comisaría de barrio Cabín 9 de la vecina ciudad de Pérez. Por ese homicidio fue detenido otro joven de 17 años, alias “Simio”, que ya fue indagado por la Justicia de Menores y quedó detenido. En tanto, su cómplice Alexis Benítez ya fue imputado el fin de semana y se le dictó prisión preventiva efectiva hasta el 11 de noviembre próximo.

