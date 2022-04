Video: así cayó un hombre que hostigaba a alumnos de una escuela de Caballito

Detienen a hombre que hostigaba a alumnos de escuela de Caballito

A partir de reiteradas denuncias por hostigamiento contra alumnos de una escuela del barrio porteño de Caballito, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron ayer a un hombre en el cruce de la avenida Gaona y Seguí , donde un agente de la Comisaría Vecinal 6 A, mientras se encontraba de recorrida preventiva, fue alertado de que la semana pasada el sujeto en cuestión había sido denunciado por intimidar y asustar a un alumno de un establecimiento de la zona.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que, antes de su detención, el sospechoso había sido visto por las inmediaciones del colegio y se dirigía hacia Plaza Irlanda. Al ser interceptado por oficiales, intentó resistirse mediante patadas, golpes y rasguños, pero finalmente fue reducido y luego aprehendido.

Tras concretarse el arresto, una mujer se presentó en el lugar y contó que momentos antes, al llegar a Gaona y Nicasio Oroño y mientras llevaba a su hija al centro educativo, el detenido las trató de agredir con una carpeta que llevaba en la mano y luego huyó corriendo a toda velocidad, según consta en el parte policial.

Agentes de Policía de la Ciudad trasladan al detenido por hostigar a alumnos de un colegio de Caballito.

Pero éste no fue el único hecho por el cual se procedió a la detención del hombre mayor de edad. El 19 de abril pasado, el padre de un alumno de 5 años que asiste al mismo centro educativo también lo denunció por hostigamiento. Ese día, el menor había quedado bajo el cuidado de una niñera, quien además era la encargada de llevarlo a clases. Pero en avenida Gaona al 2000, este hombre se les abalanzó con un encendedor en la mano y les acercó la llama, sin llegar a lesionarlos. Al concluir el ataque, también se dio a la fuga.

En la investigación interviene la Unidad Fiscal Oeste, que ordenó la detención del imputado. También será sometido a una evaluación psiquiátrica por un equipo interdisciplinario.

Este caso ocurre en medio de la polémica amenaza que el padre de una alumna de un colegio ubicado en la localidad de Lavallol, partido bonaerense de Lomas de Zamora, le hizo a un estudiante de 13 años en respuesta al bullying que venía sufriendo su hija.

El hecho involucra a concurrentes del colegio Euskal Echea. Leonardo, el padre en cuestión, de 48 años, envió el mensaje de voz al WhatsApp del adolescente el lunes pasado y rápidamente la situación llegó a oídos de alumnos y padres de la institución.

Un hombre intimidó a un compañero de su hija en una escuela de Lomas de Zamora

“Mirá A., vos con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años. Me importa un reverendo huevo ir preso, porque de hecho ya lo estuve una vez y me manejo mejor que adentro de mi casa”, advirtió el hombre al menor que se burlaba constantemente de su niña. Y no conforme, continuó: “El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar la próxima vez que cargues a mi hija”.

A continuación, lanzó una acusación directa contra el destinatario de su audio por ejercer bullying contra su hija. “Pedazo de marica, cargar a una mujer que encima tiene un implante coclear hecho. Y si no, de última, te saco los oídos y se los pongo a mis hijas, pero te voy a hacer mierda”, aseguró.

Tras enterarse de lo sucedido, la familia del menor realizó una denuncia policial y se inició una causa penal. Es así que el juez Gustavo Alberto Gaig, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de Lomas de Zamora, dictó una medida cautelar en la que se dispuso una restricción de acercamiento para el acusado y el cese de hostigamiento hacia el adolescente y el resto de su familia.

A pesar de la trascendencia que tuvo su audio y la posterior denuncia, el pasado sábado Leonardo defendió su accionar. “No me arrepiento de haberlo asustado. A mi hija ahora no la cargan más y el otro día vino feliz a mi casa. Me dijo ‘papá, hoy me hablaban, me trataban bien, me preguntaban si necesitaba algo, me repetían cuatro o cinco veces las cosas porque por ahí ella no entiende a la primera vez”. Y amplió: “No voy a arrancarle la cabeza al nene, no voy a sacarle los ojos. Solo lo quise asustar para que deje de molestar a mi hija”.

