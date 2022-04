Violencia en Rosario: encontraron acribillado a balazos al adolescente de 17 años que era buscado hacía 4 días

Milton Nahuel Gordillo estaba desaparecido desde el jueves pasado. Fueron cuatro días de búsqueda incesante de su familia hasta que este lunes se confirmó que el adolescente de 17 años fue hallado muerto a la vera de la Ruta 18, en la zona Sudoeste de Rosario . El cuerpo presentaba varias heridas de arma de fuego y se secuestraron 23 vainas servidas de dos calibres distintos: lo que hace presumir que fue ejecutado con dos armas diferentes.

Milton había salido de la casa de su madre de barrio Puente Gallego en la mañana del pasado jueves en su bicicleta playera rosa y desde ese momento sus familiares no volvieron a saber de él. En redes sociales, la foto del adolescente con el pedido de noticias sobre su paradero se multiplicaron desde entonces.

Este lunes por la tarde, el cuerpo fue encontrado al lado del arroyo Saladillo. Estaba tapado con una sábana blanca y alrededor había 23 vainas servidas. De esos casquillos, 17 eran calibre 9 milímetros y los restantes, de un arma de fuego calibre .22 largo.

Milton tenía impactos de bala en el tórax, en el abdomen, en la espalda, en los glúteos y en el brazo derecho, según el trabajo del gabinete criminalístico en la escena del crimen. La fiscal de Homicidios Dolosos Georgina Pairola se hizo presente en el lugar y ordenó la toma de testimonios, relevamiento de cámaras en la zona y envió a peritar las vainas encontradas.

Las tareas sobre el posible móvil del asesinato y la posible identificación de los autores –ya que se usaron al menos dos armas– fue ordenada a la Brigada de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). De algo no tienen sospechas: fue una clara ejecución.

En el mediodía de este lunes, amigos y familiares de Milton habían realizado una manifestación con corte de calle en Ovidio Lagos al 7500, en el extremo Sudoeste de Rosario, para pedir a la Justicia y a la Policía que busquen al chico.

“ Mi mamá está destrozada. Es su cumpleaños y él no aparece. Salió el jueves a la mañana de la casa de mi mamá con la bicicleta y no volvió más . Tenía su teléfono, pero no lo contesta. No sabemos nada de él. No lo pudimos rastrear. Ya lo buscamos por todos lados. Estuve por Villa Gobernador Gálvez, recorrí hospitales, comisarías. No lo encuentro”, declaró este lunes al mediodía el hermano del joven a Canal 3. Horas después aparecería el cuerpo.

Con el crimen de Milton suman 89 homicidios dolosos en lo que va del año en el departamento Rosario, de acuerdo a la cifra oficial que tiene el Observatorio de Seguridad Pública, integrado por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Rosario viene de un fin de semana muy violento, donde una mujer de 73 años murió en el Heca tras haber sido atacada de diez tiros por gatilleros en calle Rafaela al 5.200, en barrio Ludueña; y un joven de 27 años fue asesinado junto a su bebé de un año en un auto en barrio Larrea, en un claro ajuste de cuentas narco.

Además, el viernes por la tarde se puso en funciones a una nueva cúpula policial local, liderada por Margarita Romero, quien es secundada por Mario Goyenechea. Se trata del noveno cambio en el más alto mando policial de Rosario desde que se inició la gestión provincial del gobernador Omar Perotti, que asumió en diciembre de 2019 bajo el eslogan de campaña “Paz y Orden”.

SEGUIR LEYENDO