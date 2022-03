“Vos apretá Muni, apretá”: lo mandaron a asustar al ex de una compañera de trabajo pero el sicario lo mató a tiros

"Muni", el supuesto autor de los disparos que asesinaron a Michel

El 11 de febrero pasado, dos hombres en moto frenaron frente a una casa de Ayacucho al 500, en la localidad bonaerense de La Tablada, en La Matanza. El conductor, que llevaba casco, esperó con el motor encendido y su acompañante, a cara descubierta, descendió y se dirigió hacia el lugar. Allí, Miguel Michel, de 39 años, comía un asado junto a su hermano. El recién llegado lo miró, y le preguntó: “¿Vos sos Miguel?” . Ante la respuesta positiva, el sicario desenfundó su pistola, le pegó dos tiros y escapó junto a su cómplice. Uno de los tiros le perforó la arteria femoral y la víctima murió sin saber por qué lo habían atacado, desangrado en el Hospital Ballestrini.

El caso quedó en manos del fiscal Marcos Borghi, titular de la UFI especializada en homicidios en La Matanza, y fue quien desentrañó la llamativa trama detrás del asesinato de Michel. Así, ya están detenidos dos sospechosos y otros dos están procesados pero en libertad. A los cuatro los acusa de ser los autores intelectuales del crimen. ¿El delito? Partícipes necesarios del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Esta miércoles, la DDI de La Matanza detuvo a un quinto sospechoso: el presunto sicario, apodado “Muni”. Sin embargo, se espera para mañana una ruda de reconocimiento. Hay indicios que no les cierran del todo a los investigadores, más allá del apodo del detenido.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, todo comenzó un tiempo atrás, cuando la ex pareja de Miguel comentó frente a sus compañeros de trabajo de la cooperativa Cimarrón de La Tablada, que el presidente Alberto Fernández visitó en diciembre de 2020 -y además es conocida porque le da trabajo a ex presidiarios-, que estaba teniendo problemas con su ex pareja, Michel, por la tenencia de su hijo.

Luego de relatar varias veces los conflictos por los que la joven atravesaba con el padre de su criatura, al menos cuatro de las personas que la habían escuchado decidieron interceder, involucrarse para ayudar a su colega, sin que ella estuviera al tanto.

Así, contrataron a un hombre para que fueran a “asustar” a ese ex que ni ellos conocían. Incluso, averiguaron donde vivían y toda la información se la pasaron al sujeto al que le pagaron para que lo apretara. Según se reveló en la investigación, Gastón, uno de los detenidos y compañeros de trabajo de la mujer, habló por teléfono con “Muni” y le dijo: “Vos apretá Muni, apretá”. Ese diálogo lo aportó a la causa la ex de la víctima: ella fue quien lo escuchó.

“En la causa, la mujer aparece como testigo, ya que para el fiscal Borghi no estuvo involucrada en el plan criminal que terminó con el crimen del padre de su hijo”, detallaron las fuentes consultadas por este medio.

De esta manera, los investigadores sospechan que en esa conversación, Gastón dio el visto bueno para que la amenaza a Michel se concretara.

Pero todo se les fue de las manos. El hombre que contactaron para realizar el apriete baleó a Michel de dos disparos el 11 de febrero pasado. Y lo mató. Así, tras la detención de los compañeros de trabajo de la mujer, quedaba por atrapar a los sicarios.

Luego de tareas de inteligencias y entrecruzamiento de llamados, detuvieron esta mañana en la localidad bonaerense de Villa Celina al presunto asesino, también apodado “Muni” y que deberá enfrentar una rueda de reconocimiento. Luego, de dar positiva, será el turno de la indagatoria por el delito de homicidio agravado.

Las sospechas por las cuales el último detenido no estaría involucrado son varias. Según las fuentes, la principal es que al detenido, previo a que ocurriera el crimen, le robaron la billetera con su documentación. Poco tiempo antes del hecho, alguien compró un celular con la identificación del hombre hoy detenido y ese mismo teléfono, luego de distintas triangulaciones de antenas, apareció en la zona del crimen en el mismo horario e intercambiando llamados con Gastón, uno de los detenidos.

Mientras tanto, los detectives del caso buscan identificar al cómplice de "Muni", el conductor de la moto.





