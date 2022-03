Violento robo a un jugador de Vélez y a su familia: los ladrones les apuntaron a dos nenas de 4 y 10 años

Así fue el robo al jugador de las inferiores de Vélez

Federico Versaci, de 20 años y futbolista de las Inferiores de Vélez Sarfield , sufrió un violento robo en la puerta de una casa en la localidad bonaerense de Lanús el último fin de semana. Los delincuentes se llevaron el auto del zurdo delantero pero, para poder alcazar su objetivo, antes amenazaron con armas de fuego a dos nenas, de 4 y 10 años, hermanas de la novia del jugador.

El robo a Versaci quedó filmado por las cámaras de seguridad que están instaladas en la puerta de la casa del futbolista. Todo ocurrió el sábado pasado en 1° de Mayo al 3.500, en el barrio de Villa Caraza, cuando la suegra del deportista llegaba junto a sus dos hijas, de 4 y 10 años, y su yerno.

No bien bajaron del del Peugeot 208 color gris que conducía Versaci, aparecieron dos delincuentes armados. Uno de los ldrones apuntó su pistola contra la nena de 10 años y le robó el celular.

Mientras tanto, el cómplice le sacó la llave del auto a Versaci y ambos delincuentes, en menos de 30 segundos, subieron al Peugeot y escaparon.

El caso por el robo al futbolista quedo en manos del fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI N°6 de Lanús, quien calificó el caso como robo de automotor. Por estas horas, los investigadores buscan cámaras de seguridad de la zona que los ayuden a dar con el paradero de los delincuentes.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la principal sospecha es que se trató de un robo al voleo.

Por su parte, Paola, la suegra del futbolista, habló con el canal de noticias TN y relató lo que vivió: “Se nos aparecieron de golpe, apuntándome a mí y a mi hija de cuatro años. Yo levanté la cabeza y lo tenía encima. No dejaba de sacarme el arma de la cabeza”.

Y siguió: “Antes de apuntarnos, cargó el arma. Estaban dispuestos a disparar”. Además, dijo que su hija de 10 años “estuvo con un ataque de nervios, y todavía no puede dormir tranquila”.

Sofía, la novia de Versaci, estaba en el interior de la casa cuando ocurría el robo en la puerta y dijo que su novio “trabaja todas las mañanas”, y que se había comprado hace tres años el auto que le robaron.

Versaci recientemente firmó su primer contrato para jugar en la Primera División de Vélez Sarsfield, aunque su debut fue el 5 de diciembre de 2020, ante Patronato, en un empate sin goles. Zurdo de 1,75 metro, fue fichado por el club de Liniers en 2018.

Captura de pantalla de la filmación en el momento del hecho

Antecedente

Pocos días atrás, en Avellaneda, se vivió una secuencia similar, cuando dos motochorros de 15 años asaltaron a una pareja que llegaba en auto a una casa. Los delincuentes amenazaron con matar a sus dos hijos de 3 y 1 año para robarles un teléfono. “Dame tu celular o te lo mato”, les dijeron a los padres. Tras el robo, los ladrones fueron atrapados y a las pocas horas puestos en libertad por ser menores de edad.

“La verdad, me hace sentir impotencia. Y bueno, son menores, qué se le va a hacer, no hagan nada. Si me hubieran matado a mi hijo, ¿qué pasaba? Ellos que roben, que saquen las cosas fáciles, que junten un mango para la droga, lo único que quieren es sacarle las cosas a la gente. Es un desastre. Cuando supe que los habían atrapado, pensé qué bueno; y los liberaron. Vamos a trabajar en el asunto y vamos a tratar de que allanen su casa para volver a encerrarlos”, contó Damián Blasevich (31), papá de los chicos amenazados.





