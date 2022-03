Video: ataque homofóbico con gas pimienta a una fiesta LGBTQ en el centro porteño

Maximiliano Ferraro: “No podemos hacer política con chicanas y golpes bajos en Juntos por el Cambio”

El titular de la Coalición Cívica afirmó que no haberse ido de la Asamblea Legislativa como el PRO no implica convalidar las críticas de Alberto Fernández a Macri y advirtió: “La unidad es importante, pero no puede ser a cualquier precio”