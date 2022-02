La madre de Lucas González, el joven de 17 años asesinado por la policía, intentó suicidarse

Cintia, la madre de Lucas González (Franco Fafasuli)

Cintia López, la madre de Lucas González, el joven de 17 años asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, intentó suicidarse y se encuentra en estado crítico. La mujer fue hallada por su hija menor luego de que se cortara las venas con un cúter.

La información fue confirmada por el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, quien a través de su cuenta de Twitter relató lo sucedido y agregó que el esposo de Cintia, Héctor “Peca” González, “alcanzó a llevarla al hospital Mi Pueblo Materno Infantil” de la localidad de Florencio Varela, y que este lunes a primera hora será trasladada

“Entró en estado crítico y mañana estabilizada buscarán un lugar psiquiátrico” , manifestó Dalbón. El traslado sería alrededor de las 7 de la mañana. En el mismo tuit, el abogado arrobó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y a sus pares de Provincia y Ciudad, Sergio Berni y Marcelo D´alessandro.

El crimen de Lucas González ocurrió el pasado 17 de noviembre, cerca de las 9.30 horas, cuando la víctima y tres amigos de la misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central donde jugaban al fútbol. Los adolescentes se encontraban a bordo de un vehículo Volkswagen Surán, propiedad del padre de uno de ellos, cuando fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad. Sin patente ni signos de ser un móvil policial, del vehículo bajaron tres efectivos armados y sin identificación.

De acuerdo a la pruebas recabadas, los jóvenes creyeron que eran ladrones que iban a robarles por lo que tomaron la decisión de huir del lugar. En ese momento, los policías dispararon desde distintos ángulos. Al menos cinco tiros impactaron en el auto y uno de ellos en la cabeza de Lucas, que murió horas más tarde.

Por el homicidio están procesados con prisión preventiva los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López. Mientras que por el encubrimiento hay un total de 11 efectivos presos y otros dos imputados pero excarcelados.

Lucas González, el joven baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad

En diciembre, la mamá de Lucas participó junto a la de Luciano Olivera, otro adolescente víctima de “gatillo fácil”, de una conferencia de prensa en la que reclamaron justicia y celeridad para detener a los policías involucrados. Ese día, Cintia reflejó el dolor que sentía por la pérdida de su hijo de 17 años y transmitió sus pocas ganas de continuar viviendo a raíz de la dramática situación.

“Lo único que quiero es tenerlo a él conmigo, como siempre digo, ya no puedo, no entiendo por qué hicieron esto, me arruinaron la vida. Sigo por mis dos hijos y por mi marido, porque si no ya me hubiera ido con Lu”, dijo entre lágrimas López.

“Nos arruinaron la vida y van a pagar por todo lo que hicieron, todos los fueron cómplices que lo paguen. Me lo mataron. No me animo a ir al cementerio, no quiero saber que esté ahí abajo. Quiero que todos paguen lo que hicieron tanto en el caso de Lucas como el de Luciano”, agregó durante aquella jornada.

La mamá de Lucas intentó suicidarse este fin de semana

La semana pasada, la familia del adolescente denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez de la causa, Martín Del Viso, por mal desempeño de sus funciones y prevaricato.

En su escrito, el abogado Dalbón denunció a Del Viso, luego de que el magistrado rechazara los pedidos del fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella, para la detención de otras cinco personas por el encubrimiento del hecho y negara el procesamiento de dos oficiales que fueron liberadas por falta de mérito.

Gómez Barbella había solicitado la inmediata detención de la abogada Verónica Gabriela Andraca, de la División de Asuntos Penales y Contenciosos de la Policía de la Ciudad; la abogada Silvia Alejandra Ozón, Jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad; el comisario mayor Fabián Lencina y los oficiales Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas.

En tanto, también el fiscal solicitó nuevamente los procesamientos de las policías Lorena Miño y Micaela Fariño al presentar el informe final del peritaje odorífico, el cual indicó que habían manipulado la réplica del arma hallada en el auto de los adolescentes.

En su denuncia, el abogado de la familia de la víctima indicó que el juez “dictó resoluciones arbitrarias, infundadas, basadas en hechos falsos”, y destacó “la peligrosidad procesal que conlleva mantener en libertad a imputados que formaron parte de un ardid delictual que terminó con la vida de un niño de 17 años y mantuvo en privación ilegal de la libertad a menores de edad”.

“No hay nada personal con el juez. Es sólo nuestra forma de defendernos ante tanta injusticia con las oficiales Miño y Fariña. Ni siquiera con las y los demás. Pero esas dos deben ir presas. Manipularon el arma. No tienen perdón de Dios. Nos quisieron hacer pasar por delincuentes en vez de ayudarlos cuando eran víctimas”, señaló Dalbón.

Con información de Agencia Télam.





