Expulsaron del país a un colombiano condenado por abusar sexualmente de jubiladas

Así fue extraditado el colombiano acusado de abusar jubiladas

Hermes Monsalve Villalobos, un ciudadano colombiano de 39 años, fue expulsado de la Argentina tras ser acusado de cometer múltiples abusos sexuales en contra de jubiladas en varios lugares del sur del país. Fue detenido desde septiembre del año pasado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, luego de manosear a una mujer mayor en el barrio Roca.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, Villalobos contaba con un pedido de captura en Colombia por haber asesinado a puñaladas a su pareja en mayo de 2017, en medio de una discusión. Tras el femicidio -perpetrado en la ciudad de Lomita Arena, al norte de ese país- estuvo detenido durante tres meses bajo prisión preventiva. Sin embargo, al no ser elevada la causa a juicio oral y por vencimiento de términos, la Justicia local le concedió el arresto domiciliario, un beneficio que el asesino aprovechó para fugarse de territorio colombiano.

Villalobos ingresó posteriormente a la Argentina por un paso no habilitado y por eso no se tiene registro de su entrada. Es decir, no se sabe desde cuándo estuvo en el país de forma clandestina. Lo cierto es que la investigación permitió establecer que el acusado de femicidio tuvo el tiempo suficiente para abusar de varias jubiladas en diferentes lugares del país, además de Comodoro Rivadavia . Fuentes cercanas a su captura afirman que el hombre atacó también en la provincia de Neuquén y en la ciudad santacruceña de Rio Gallegos. Al momento de ser detenido, reconoció que sobre él pesaba una acusación por el crimen en su país. Por eso la Justicia dio un plazo de seis meses para que investigara el delito y dictó su prisión preventiva por considerar que había peligro de fuga.

La entrada del abusador al aeropuerto de Ezeiza

El martes de la semana pasada, el acusado fue condenado a seis meses de prisión -pena de cumplimiento condicional- en el marco de un juicio abreviado por el delito de abuso sexual simple y quedó a disposición de la Justicia Federal hasta que se hiciera efectiva la expulsión del país. En la audiencia estuvieron presentes el fiscal Jefe de Comodoro Rivadavia, Marcelo Crettón, la defensora pública, Lucía Pettinari y el juez penal, Jorge Odorisio. Ya con la sentencia por los abusos emitida, el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia ordenó la extradición inmediata del acusado a Colombia.

Acompañado por efectivos de la División Asuntos Migratorios de la Policía Federal Argentina (PFA), Villalobos finalmente llegó a la ciudad de Bogotá en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas, donde quedó detenido por efectivos de la Policía Nacional colombiana, quienes lo trasladaron a una cárcel para que cumpla con la condena por el femicidio de su pareja.

El femicidio de 2017 fue atroz. Según publicaron medios colombianos, el acusado le aplicó a la víctima, identificada como Fabiola Rojano Villa, varias puñaladas en el cuello, abdomen y tórax. Luego descartó el cuerpo en un descampado.

La madre de la víctima reconoció el cadáver en la morgue de la ciudad de Cartagena y reveló que su hija tenía problemas psicológicos. Fabiola había conocido a su asesino tres semanas antes del crimen. Según la propia madre, la joven cortó con una relación que mantenía desde hacía cinco años con otro hombre porque se enamoró perdidamente de Villalobos.

Así, su hija decidió mudarse con Villalobos e irse de la ciudad en la que vivía para radicarse en Lomita Arena. Poco tiempo después fue asesinada.

