“Te voy a dejar la casa como un colador”: las estremecedoras amenazas de su ex pareja que recibe una joven rosarina

Cansada de las reiteradas amenazas y el hostigamiento que recibe por parte de su ex pareja, una joven de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, utilizó su cuenta personal de Instagram y expuso públicamente al padre de su hijo, que hasta llegó a advertirle que si no le deja ver al pequeño atacará a balazos su casa y la dejará “como un colador” .

“Una historia de nunca acabar, así estoy y así vivo, embarazada de Oliver, con Oliver en brazos, amenazada todo el tiempo”, escribió Emilia, la víctima de violencia de género, en su perfil de la citada red social.

Debido a que su ex pareja ya le rompió dos teléfonos celulares y le borró viejas conversaciones , tal como cuenta ella misma en su publicación, la mujer decidió elaborar un video en el que recopila mensajes amenzantes, fotos de las heridas que padeció por las agresiones físicas sufridas en el último tiempo y un audio que involucra aún más a su ex novio. “La re concha de tu madre, traeme al nene, no lo metás en el medio hija de puta. Porque te voy a re cagar a balazos. Traémelo al nene porque se va a pudrir todo. Re corta te la hago. No metás al nene en el medio” , exclama el hombre, en una de sus constantes advertencias para aterrorizar a Emilia.

“Si yo quiero voy al cumpleaños porque es mi hijo y si yo quiero tu familia no va. ¿Sabés por qué? Porque a la noche paso y los re cago a tiros. El negocio de tu hermano y tu casa. Asi que no te metas con la mafia ”, dicen otros de los escalofriantes avisos que recibió Emilia durante los últimos días.

En otra de las conversaciones exhibidas, el agresor le avisa a la joven rosarina que está yendo a buscar a su hijo y que si no lograba hacerlo le sugería que prepare un chaleco -antibalas- porque “te voy a dejar la casa como un colador”.

Pero eso no es todo. Además, la víctima compartió heridas y moretones en su cuerpo , producto de los golpes que padeció en las discusiones con su ex.

Un familiar de Emilia le confirmó al medio local Rosario3 que la joven ya se presentó en varias oportunidades en el Centro Territorial de Denuncias, pero por el momento las agresiones continúan y las autoridades no toman cartas en el asunto.

“Ya tiene varias denuncia hechas, y restricción hacia mi, pero los últimos mensajes son de ahora, y así me tiene amenazada todo el tiempo. Muy polenta que se cree que es, y es así de cobarde y cagón”, cierra su descargo Emilia.

Como era de esperarse, su posteo generó una enorme repercusión en las redes sociales, motivando a otras víctimas de violencia de género a contar sus experiencias en carne propia. Incluso, algunas mujeres que mantuvieron relaciones con la ex pareja de Emilia respaldaron su relato y aseguraron que también padecieron la crueldad de este violento individuo. “Hola, cómo estás? Vi las publicaciones sobre N... te entiendo y te apoyo en ésta. Yo nunca me animé a hacer esto, te admiro. No estás sola” , escribió otra víctima del agresor de Emilia, quien apeló a Instagram Stories para replicar algunas de las reacciones al calvario que padece con el hombre que, en algún momento, formó una familia.

