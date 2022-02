Los insólitos motivos de la jueza acusada de besar a un preso para dejar libre a un hombre investigado por intento de asesinato

El momento en que Ariel Almonacid embiste con un camión el auto del novio de su ex pareja: fue liberado

La semana pasada, Franco Ariel Almonacid, un joven de 26 años de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, fue detenido tras ser acusado de tentativa de homicidio por el actual novio de su ex pareja. Ignacio Pacheco, la víctima, presentó como prueba en su denuncia un video del domingo 6 de febrero último, minutos antes de la 5.30 de la mañana, en el que puede verse cómo el acusado, al volante de un camión, embistió dos veces con violencia su auto, con él y otras personas dentro.

Sin embargo, tras la audiencia de control y apertura de investigación en los Tribunales de Comodoro Rivadavia este último sábado por la tarde, y a pesar del pedido de la fiscalía que investiga el hecho, Almonacid quedó en libertad por decisión de la jueza Mariel Alejandra Suárez.

Se trata de la magistrada que, a principios de este año, fue protagonista de una importante polémica, tras visitar en la cárcel -y supuestamente besar en la boca- a Cristian Omar “Mai” Bustos, un peligroso criminal recientemente condenado por un tribunal que ella misma integró por el asesinato de un policía, que se suma a una pena firme de 20 años de prisión por el crimen de su hijastro de 9 meses en 2005.

La jueza Mariel Suárez ya había pasado por un intento de destitución y ahora es investigada por conductas inapropiadas

“Bronca. Porque quedó claro que podés golpear a tu pareja durante años, acosarla durante años, destruir su patrimonio, robarle la identidad a su hijo y hasta INTENTAR MATARLA, pero no es suficiente para privarlo de caminar al lado de nosotros, de la gente que quiere y hace las cosas realmente bien”, escribió Pacheco en sus redes sociales tras conocer la decisión de la jueza Suárez. “No tiene sentido caminar derecho y esforzarse. La justicia, entre tantas cosas, está del lado de los delincuentes”, señaló la víctima, disgustado.

En su resolución, Suárez dispuso la prohibición de acercamiento de Almonacid hacia las víctimas y su familia pero también resolvió que el imputado quede en libertad. Ahora , la fiscal María Laura Blanco -que había solicitado tres meses de prisión preventiva para el acusado- pidió que se revise esa decisión ante un tribunal integrado por al menos dos jueces distintos. Este lunes por la tarde se realizará una audiencia de revisión para definirlo.

En su solicitud, a la que tuvo acceso Infobae, la fiscal Blanco indicó que la jueza Suárez tomó la decisión “sin que en la audiencia surja ningún elemento nuevo que permita revertir la teoría del caso de la fiscalía” y “por entender que la gravedad del hecho no era un fundamento suficiente para presumir el peligro de fuga”, la cual decidió cautelar con una prohibición de salir de la provincia y la ciudad por más de cinco días.

La jueza Suárez y "Mai Bustos" durante el encuentro por el que fue sumariada

Estas medidas, sostuvo la funcionaria judicial, “fueron expresamente solicitadas por el defensor, que yo no consentí, y que ni siquiera se me dio la oportunidad de oponerme, ya que pedí la palabra para hacerlo informando expresamente que quería resaltar algunas falsedades afirmadas por el defensor y me fue denegada”.

Los allegados y familiares de la víctima, mientras tanto, sigue reclamando que Almonacid vuelva a la cárcel. “Tengo los huevos para cuidar a mi familia pero el final está más que claro. No será hoy, no será mañana pero el asesino más pelotudo de toda la historia se llama Ariel Almonacid”, publicó Pacheco en su Facebook. “Hagan lo que quieran el estado de derecho no existe y las instituciones son curros de un puñado de conocidos”.

Mariel Suárez, en tanto -que ya había atravesado un jury en 2013 y recuperó el cargo luego de ser destituida- tiene todavía varios problemas no resueltos por sus visitas al preso sobre el que, aseguró, planea escribir un libro para contar su historia.

Cristian Omar "Mai" Bustos está condenado por el asesinato de su hijastro bebé y el crimen de un policía

En primer lugar, aún está abierto un sumario por las presuntas “conductas inadecuadas” de la jueza que instruye la camarista Flavia Trincheri. En paralelo, se hicieron dos nuevas presentaciones ante el Consejo de la Magistratura contra Suárez por mal desempeño en sus funciones. Esta semana podría llevarse a cabo una reunión para evaluar la admisibilidad o no de las denuncias y conformar el cuerpo de instructores.

La primera denuncia fue presentada por el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque y la segunda por el senador nacional de Juntos por el Cambio Ignacio Agustín Torres, junto con la familia de Leonardo “Tito” Roberts, asesinado con un tiro en la cabeza por el preso que recibió a la jueza.

En el juicio en el que Bustos fue sentenciado a perpetua por matar al policía y herir a otro, Suárez, que integró el tribunal, pidió una pena menor para él. Apenas algunos días después, lo visitó en la cárcel en dos oportunidades durante dos y tres horas, compartió mates y se tomó fotos con él y fue registrada por una cámara de seguridad mientras hablaba muy cerca y, aparentemente, lo besaba en la boca.

