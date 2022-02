Brutal agresión a una inspectora municipal en una hamburguesería de La Plata

Agresión a una inspectora municipal en La Plata

Una inspectora municipal de la ciudad de La Plata fue víctima este fin de semana de una salvaje agresión mientras realizaba su trabajo durante un operativo de control en una hamburguesería donde se desarrollaba una fiesta no autorizada.

El violento episodio ocurrió este domingo a la madrugada, alrededor de las 4, en la hamburguesería “Otilia Burgers”, ubicada en la calle 4 y 53 de la capital bonaerense, que después de la medianoche había sido denunciada por ruidos molestos. Los propios vecinos alertaron a través del 147 de la situación y alertaron que en ese local se desarrollaba una fiesta clandestina.

Cuando llegaron al comercio, los inspectores de Control Ciudadano advirtieron que se desarrollaba una fiesta con música y aproximadamente 80 personas en la terraza de la hamburguesería.

El incidente ocurrió en una hamburguesería de La Plata

Por este motivo, según informaron oficialmente, el supervisor de turno, Adrián Campanino, se entrevistó con uno de los dueños del local para informarle que, como su habilitación no corresponde con la actividad que se estaba desarrollando, debían desalojar el comercio.

Los titulares del lugar informaron que se trataba de una fiesta privada y se negaron a cortar con el evento que se desarrollaba sin la correspondiente habilitación municipal, ya que el local se encuentra habilitado como hamburguesería.

En ese momento, indicaron, se generó una fuerte discusión con empujones y forcejeos entre uno de los propietarios y el supervisor, que recibió un codazo en el pómulo. Ahí fue cuando una de las inspectoras, identificada como Verónica Bustos, recibió golpes de puño en el rostro, que le provocaron un corte en la mejilla por el que necesitó atención médica.

Verónica Bustos, la inspectora agredida

Según detallaron desde el Municipio, “la inspectora se encontraba filmando con el celular, para tomar registro del operativo, por lo cual quedó grabado el momento de la agresión y cómo los dueños del local atacaron a los agentes municipales”.

Tras lograr controlar la situación, los inspectores procedieron a la clausura del comercio y realizaron la denuncia en la Comisaría 1ª, para aportar todos los elementos de prueba a la Justicia por las agresiones recibidas.

Desde el local aún no hicieron comentarios sobre el episodio. El portal de noticias 0221 publicó que, al intentar contactarlo, el dueño del comercio manifestó que por el momento no puede brindar declaraciones, hasta no completar la denuncia que prevé radicar con su abogada. En su perfil de Instagram, en tanto, la última publicación es una historia en la que indicaban que a las 23.30 comenzaba el karaoke dentro del local.

