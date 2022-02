El indigente violento de Belgrano R atacó a palazos a dos mujeres en cinco minutos: lo demoraron y quedó libre

Carlos E., el acusado.

El domingo 6 de este mes, poco después de las 19 horas, Daniela Czibener fue agredida ferozmente por un hombre en la esquina de La Pampa y Melián, con una golpiza que le causó varias heridas en la cara y en el cuello.

“El domingo pasado a la tardecita, volvía a casa después de tomar un café con unos amigos. Iba caminando por la calle La Pampa, crucé por la linda y arbolada Melián. A media cuadra veo que desde Martínez aparece un sujeto joven, con apariencia de linyera, bastante sucio y con una melena negra muy abultada. Camina hacia la esquina y vuelve a emprender la marcha en mi dirección. Yo bajé la cabeza para que al pasar cerca no se sienta intimidado y cada uno siguiera su rumbo, cuando de la nada, siento un fuerte golpe en el mentón y el cuello. No entendí lo que pasó y me tocó, grito, veo que el hombre tiene un palo en la mano, vuelvo a gritar y observé que seguía caminando como si no hubiera pasado nada”, afirmó en su relato, reiterado en una denuncia a la Policía de la Ciudad.

La denuncia de Daniela marca como horario de ataque las 19:10. Cinco minutos después, según información policial a la que accedió Infobae, ese mismo hombre atacó en la misma esquina a otra mujer de 40 años que pasaba por allí con su prima. Tal como a Daniela, atacó por la espalda con un “palo blanco”, causándole una herida en el cráneo, sin pérdida de conocimiento.

Los golpes sufridos por Daniela, la primera víctima.

La prima de la víctima frenó a un patrullero que pasaba y le indicó a los efectivos de la fuerza porteña que “un masculino con ropas oscuras, palo blanco, con aspecto de indigente, golpea desde su espalda a su prima con un palo sin mediar palabra en la cabeza” , según un informe posterior. Luego, el hombre huyó por La Pampa. Un operativo cerrojo lo encontró en avenida Los Incas, a pocas cuadras, sin el objeto contundente en su mano. La víctima fue atendida por una ambulancia.

El hombre fue demorado e identificado: Carlos E., de 21 años, en situación de calle, con un antiguo domicilio en la Villa Zavaleta, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Se le formó una causa por lesiones, a cargo de la Fiscalía Penal y Contravencional N°7, luego de la toma de declaraciones de las víctimas y testigos. Luego, quedó libre.

Hay relatos contrastantes con respecto a este punto. Fuentes policiales aseguran que no se validó la detención. Por parte de la fiscalía, se asegura que se hizo “un reconocimiento fotográfico”, pero no un arresto. En todo caso, la causa contra Carlos E. -que no tiene condenas en primera instancia- prefigura un problema más complejo: se sospecha que es un paciente psiquiátrico, por ende, se le deberá aplicar un protocolo penal acorde a la Ley de Salud Mental.

SEGUIR LEYENDO: