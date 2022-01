Grave denuncia por mala praxis en Córdoba: llevó a su hija al hospital por un raspón y a las 72 horas murió

Danae tenía seis años

Pasaron más de dos semanas desde que su hija Danae (6) murió en el hospital y todavía Hugo Olguín y Karen Baldobino, un matrimonio de la localidad cordobesa de General Moldes, se preguntan qué le pasó. El pasado 5 de enero llevaron a Danae a la guardia del hospital local luego de que se raspara una rodilla mientras patinaba. Pero lo que comenzó como un simple accidente doméstico terminó en una tragedia inexplicable: el cuadro de la nena se agravó y tres días después murió en un hospital de Río Cuarto por causas que todavía no están claras.

Por eso, los padres de la nena de seis años denunciaron ante la justicia a los médicos del Hospital Municipal Tomás Ponsone de Moldes por presunta mala praxis. Hoy, un fiscal investiga el caso , según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

En diálogo con el diario El Puntal de Córdoba, Karen contó el doloroso periplo que atravesó su hija desde el momento del accidente hasta que finalmente perdió la vida. Según dijo, aquel 5 de enero decidieron llevar a Danae a la guardia porque presentaba un cuadro de fiebre y dolor en la rodilla. La caída mientras patinaba había ocurrido dos días antes, pero los síntomas comenzaron a manifestarse un día después. La madre primero resolvió darle ibuprofeno porque pensó que no era nada más que un raspón y una fiebre baja. Pero a la madrugada siguiente, Danae volvió a subir la temperatura y fue ahí que decidió llevarla al centro médico.

La Justicia investiga las causas de la muerte de la menor

La madre relató que en ese momento, luego de una larga espera y los “gritos de su hija porque ya no aguantaba el dolor”, fue revisada por una pediatra que la medicó por el cuadro febril y le realizó un hisopado que resultó negativo en ese momento. Por protocolo, a la mujer también le hicieron un test y dio positivo. La médica -siempre según la denuncia de los padres- le indicó que volviera a su casa porque probablemente estaba incubando un virus y que se tomara el medicamento que le recetó.

Lo que nunca hizo la médica fue revisarle la rodilla a la menor .

La situación de Danae no mejoró y el mismo miércoles en horas de la tarde regresaron al sanatorio. “La nena seguía con dolor”, reveló Karen al medio cordobés. Allí nuevamente se quejó de que demoraron en darle asistencia, aunque aclaró que tiempo después fue atendida por dos médicas en la guardia y una de ellas ordenó un análisis, en el que finalmente se observó que no era un virus lo que aquejaba a la menor: Danae tenía una posible infección.

A partir del hallazgo, decidieron ordenar el traslado de la niña a un hospital de mayor complejidad. Fue así que la llevaron hasta el Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto. Fue en compañía de su abuela, porque Baldobino tenía coronavirus. “ Me dijeron que la iban a trasladar a Río Cuarto, porque la iban a poder atender mejor que acá. Entonces me dijeron que me hisopara para poder acompañarla, pero como di positiva me tuve que aislar y fue con mi mamá ”, contó Karen.

Sostuvo que durante la internación las cosas no mejoraron y según dijo, “ningún médico la llamó” para decirle como avanzaba la infección. “Yo era la que llamaba a mi mamá todo el día para saber cómo estaba mi hija”, aclaró. En el medio, a Danae la hisoparon nuevamente y esta vez el resultado fue positivo, aunque el resultado recién se lo dieron el viernes 7 de enero. Es decir, desde que llegó al hospital Padua y supieron que estaba contagiada, pasaron casi dos días sin que le hicieran otro análisis.

La mujer relató que ese día había podido comunicarse con Danae. Notó en ese momento que “ella estaba bien, había comido y se había bañado”. Sin embargo, denunció que la nena debía someterse a un examen de vital importancia, pero que los médicos no se lo practicaron. “ Recién le hicieron todo cuando ella estaba grave, cuando entró a terapia intensiva, cuando ya era tarde. Se dejaron estar ”, lamentó.

El sábado a la madrugada, Danae falleció.

Danae durante su internación: foto publicada por su mamá en Facebook.

Los padres aseguran no haber tenido respuestas claras de los médicos. Jamás le explicaron si fue la infección o si fue el virus. “Nos dijeron que fue porque en el raspón que tenía en la pierna se metió una bacteria y generó una infección grave que se sumó al COVID que tenía, pero nosotros no podemos entender qué pasó”, dijo el papá de la menor. “Yo entregué a la nena bien, y la devolvieron muerta”, expresó Karen.

El 12 de enero, la familia Olguín realizó una denuncia en la comisaría de Coronel Moldes por la atención médica que recibió la niña en el hospital municipal. Entienden que los responsables de la muerte están allí. Quieren saber si hubo negligencias y también confirmar cuál fue la causa de la muerte.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que el caso es investigado por el fiscal Daniel Miralles, quien ordenó que toda la documentación con la historia clínica de Danae en el hospital de Coronel Moldes le sea entregada. Además, solicitó realizar una autopsia al cuerpo de la niña que se llevará a cabo entre hoy viernes y el lunes próximo en la ciudad de Córdoba. “ La clave es la autopsia. Con el resultado del estudio, si efectivamente genera una sospecha, podrán elaborarse las imputaciones”, aclararon a este medio desde la Justicia cordobesa .

Sergio Bernal Valverde, el representante legal de los padres de Danae, dijo que la nena murió por un “shock séptico”. Es decir, una infección en todo el cuerpo. “En el acta de defunción sale que la causa de muerte de la niña fue un ‘shock séptico’, no dice que fue Covid”, dijo ayer el letrado en diálogo con el medio cordobés.

La Municipalidad de Coronel Moldes difundió un comunicado sobre el caso días después de que estalló el escándalo y brindó detalles acerca de la atención que recibió en el hospital. “Consternados y afligidos por el dolor de su familia, quedan a disposición de todos ellos, en lo que pudiere serles útil, a la vez que manifiesta su irrevocable decisión de colaborar con las autoridades judiciales en pos de lograr el esclarecimiento de las circunstancias del deceso de la menor”, expresaron las autoridades.

El comunicado de la Municipalidad de General Moldes

En el texto, relataron sin mayores detalles la cronología de cómo la asistieron hasta el momento de su traslado. No mucho más que eso. “Acompañamos el pedido de esclarecimiento efectuado, por la familia de Danae, necesidad conjunta del Municipio, su Hospital, el personal del mismo y de la comunidad de Coronel Moldes. Estamos a disposición de la justicia para que así sea”, concluyeron. Por el momento la denuncia judicial fue realizada sólo contra el hospital de Moldes, sin otro acusado.

SEGUIR LEYENDO: