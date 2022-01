La Matanza: una adolescente esperaba el colectivo y cayó por una alcantarilla

Una adolescente de 12 años cayó por una alcantarilla cuando esperaba el colectivo en Gregorio de Laferrere

La mañana del martes, cerca de las 8, Sharon (12) y su mamá Verónica caminaron hasta la esquina de Valentín Gómez y Santa Rosa, en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, en La Matanza, para tomar un colectivo. Tenían turno con el médico pero nunca llegaron a abordar el transporte público porque al llegar a la parada, la adolescente fue víctima de una tapa de alcantarilla en mal estado y se precipitó varios metros al interior del desagüe. El accidente le provocó una fractura de fémur y esta tarde esperaba su turno para ser intervenida quirúrgicamente.

“Pasamos uno de los momentos más dramáticos de nuestras vidas, que no se lo deseo a nadie. Un accidente que se pudo haber evitado si el municipio y las empresas se hicieran cargo de lo que les corresponde y dejarán de llenarse los bolsillos a costa nuestra. Nunca te das cuenta lo desamparados que nos encontramos por quienes gobiernan este país hasta que te toca vivir de cerca una situación de estas”, descargó con furia Verónica en las redes sociales.

El accidente ocurrió la mañana del martes pasado

Más calma, la mujer relató cómo fue el accidente: “Estábamos yendo a la parada y en un momento saqué la SUBE para dársela a mi hija porque ya venía el colectivo. Como había mucha fila de gente, nosotras nos ubicamos atrás y en un momento ella pisó esa tapa, que se dio vuelta, y cayó al pozo”.

Sharon cayó boca arriba y no perdió el conocimiento a pesar del fuerte golpe. “Lo primero que dijo fue ‘me duele la espalda’. Entonces le dijimos que se quedara quieta hasta que vinieran los bomberos”, continuó la madre en declaraciones a TN. A los pocos minutos por el lugar pasó un móvil policial y los efectivos se bajaron a ayudar. Después llegaron los bomberos y trabajaron en conjunto para rescatarla. La aseguraron a una camilla y consiguieron así ponerla a salvo.

Bomberos y policías trabajaron en conjunto para rescatarla. Algunos vecinos también se acercaron a colaborar

La chica sufrió una fractura de fémur y fue trasladada a la Clínica Sagrado Corazón de Once. “Está estable, estamos esperando para entrar al quirófano″, dijo esta tarde su mamá. Y agregó: “Va ser un poco larga la recuperación, pero esperamos salir primero de esto y que se recupere. Ella está súper asustada, estamos tratando de acompañarla y darle ánimo como para que entre al quirófano tranquila ”.

La mujer agradeció a quienes ayudaron en el rescate. “Al policía que no dudó en bajar al pozo y a quienes llamaron a los bomberos y la ambulancia porque en un momento me paralicé y no supe qué hacer. A quienes facilitaron la escalera y a quienes me tranquilizaban porque perdí la calma y yo sabía que mi hija necesitaba ver a su madre transmitirle tranquilidad y saber que todo iba a estar bien. A todos los que de alguna u otra forma supieron socorrernos en tan desesperado momento”, escribió.

La chica sufrió una fractura de fémur y será intervenida quirúrgicamente

Por otra parte, hizo un reclamo: “Quiero y necesito que esto no quede en la nada. Que los responsables den la cara y paguen por esto. Ayer le tocó a mi hija y dentro de todo lo malo puede contarlo, pero eso era una trampa mortal para cualquiera y no quiero que pase más porque son accidentes evitables”.

Verónica además contó que la tarde del martes fueron a tomar fotos de la tapa de la alcantarilla, pero se encontró con que ya la habían cambiado. “Me parece perfecto, pero nadie se comunicó con nosotros para saber cómo sigue mi hija”.

