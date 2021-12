Crimen de Nancy Videla: detuvieron a un sobrino del principal acusado

La DDI de Lomas de Zamora tras capturar a Lezcano

Personal de la DDI de Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense detuvo este martes a última hora a un sobrino de Damián Lezcano Mendoza, el principal imputado por el femicidio de Nancy Videla, la joven cuyo cuerpo fue hallado el viernes pasado bajo un contrapiso de cemento en una casa de Ingeniero Budge tras seis días de búsqueda.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, se procedió al allanamiento de la casa de Lezcano Mendoza donde fue encontrado el cuerpo, ubicada en la calle Bucarest 2.531 de la localidad de Lomas de Zamora, con el objetivo de proceder a la detención de un joven de 29 años identificado como Claudio Andrés Lezcano.

Allí, los miembros de la DDI junto a la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad no encontraron al hombre en cuestión, sin embargo recibieron el dato de que el buscado estaría ocultándose en un domicilio de la calle Eustaquio Bruix en Rafael Castillo, La Matanza.

Entonces, las fuerzas de seguridad acudieron al lugar y encontraron a Lezcano cuando llegaba al lugar. Según informaron fuentes de la investigación a Infobae, un celular del sobrino fue encontrado en la casa de Ingeniero Budge.

Fue uno de los cuatro celulares secuestrados en el allanamiento de la vivienda donde fue encontrado el cuerpo de Nancy. En dicho operativo también fueron encontradas prendas de ropa interior femenina y un balde con agua y lavandina donde había ropas con manchas.

Hasta el momento la investigación no contemplaba cómplices del crimen. Solo se apuntaba al hombre de 70 años, señalado en el barrio como un acosador de mujeres, que operaba un inquilinato en su casa quien una vez detenido se negó a declarar.

Hasta la semana pasada, la participación de un segundo sospechoso estaba descartada. La mujer que vivía en el inquilinato que Lezcano operaba en su casa de la calle Bucarest y que fue encontrada en una terminal de micros con rumbo a Entre Ríos no fue considerada una sospechosa en los cálculos del juez. Se cree que, por lo pronto, no tendría conocimiento del crimen o una participación en el femicidio. Hasta hoy, es considerada una testigo y no una imputada.

Para sus abogados, Lezcano Mendoza fue detenido como un “perejil” en el expediente. Pidieron su excarcelación, que fue denegada por Diego Slupski, el juez que cree que el hombre intentó atacar sexualmente a Nancy y al no lograrlo la mató, un femicidio criminis causa.

Damián Lezcano, el sospechoso detenido.

Esta semana, Slupski, al ser un juez de instrucción porteño, declaró su incompetencia en el caso por una cuestión jurisdiccional. El expediente podría ser enviado a los tribunales de Lomas de Zamora, donde se cree se habría cometido el hecho. Con Slupski actualmente en licencia, el caso quedó a cargo del magistrado Javier Sánchez Sarmiento, con la actuación del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, desde un comienzo a cargo de investigar el caso.

Aún se esperan los resultados de hisopados al cuerpo de Nancy, para hallar pruebas que puedan apuntar a un abuso sexual consumado o descartarlo.

La joven de 31 años se encontraba desaparecida desde el 26 de noviembre, había sido vista por última vez en un departamento de Palermo donde trabajaba. Luego, a través de distintas cámaras de seguridad se corroboró que se tomó el tren Roca en Constitución y que se tomó un colectivo en Lanús para trasladarse a su casa en Lomas de Zamora.

Nancy Videla tenía 31 años

No hubo más rastros de ella hasta que una llamada anónima apuntó a la casa de Damián Lezcano. Las fuerzas de seguridad procedieron al allanamiento y el jueves a última hora, tras romper un contrapiso construido hacía pocos días, encontraron el cadáver de la mujer.

El viernes el cuerpo fue sometido a la autopsia que indicó que la causa de muerte fue una fractura o un traumatismo de cráneo por un fuerte golpe en la cabeza.

SEGUIR LEYENDO: