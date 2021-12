Cómo fue la brutal golpiza que le costó la vida al nene de Neuquén: los antecedentes del padrastro acusado

Salomón Antivil

El barrio Toma 7 de Mayo, en pleno oeste de la ciudad de Neuquén, arde y pide Justicia. Allí, a Salomón Antivil, un nene de apenas dos años, lo mataron a golpes en su propia casa y por eso los vecinos decidieron hacer justicia por mano propia: quemaron la precaria casilla en la que vivía el menor junto a su familia luego de enterarse de que el principal acusado del crimen era Laurentino Andrés (26), el padrastro de la víctima . Su muerte violenta trae casi de inmediato a la memoria el crimen de Lucio Dupuy, el nene pampeano de 5 años también asesinado a golpes y por cuyo crimen fueron arrestadas su mamá y la novia de la mujer. Es que las similitudes aberrantes entre ambos casos estremecen.

Según revelaron fuentes judiciales a Infobae, los primeros resultados de la autopsia mostraron que Salomón fue víctima de una interminable serie de golpes en todo su cuerpo que le causaron la muerte casi al instante. Y al igual que Lucio , hay un elemento todavía más estremecedor: el chico neuquino también sufrió abusos sexuales . “Todavía no se determinó si usó algún objeto en el golpiza pero se está investigando”, aclaró la fuente.

El hecho fue descubierto ayer después de que fuera el propio Andrés, quien alrededor de las nueve de la mañana trasladó al niño a la guardia del Hospital Horacio Heller, donde los médicos constataron que llegó muerto. Las heridas en su cuerpo no le dieron tiempo para nada y los exámenes forenses terminarían por confirmar el calvario.

La familia del menor asesinado

Al revisar al menor, el personal de la salud advirtió los signos de violencia y denunciaron el caso a las autoridades policiales y judiciales. En principio, el padrastro quedó demorado y luego de los allanamientos ordenados por el fiscal del caso, Andrés Azar, pasó a ser detenido y acusado de causarle la muerte el niño .

Casi de inmediato, el fiscal ordenó el allanamiento de la casa que Salomón compartía, además de su padrastro, con su mamá, Alicia Antivil, y tres hermanos: uno de 5 años, otro de 4 y un bebé recién nacido. En el lugar, los investigadores policiales y del equipo de Azar recabaron pruebas y tomaron testimonio de varios testigos para conocer el entorno del menor. La presencia policial en el barrio comenzó a enardecer los ánimos de los vecinos, quienes ya sabían que el crimen del nene se había dado en un contexto de violencia familiar.

De hecho, un video que se viralizó rápidamente mostró cómo un grupo de habitantes, en horas de la tarde de ayer, increpó a la madre de la víctima y la acusó de ser cómplice de su pareja. “¿Dónde están tus lágrimas?”, le gritó una vecina a la mujer. La mamá del chico muerto se defendió a los gritos detrás de un cerco formado por una puñado de policías que custodiaban el lugar. Horas después del altercado, cerca de las 22, fue cuando la turba enardecida se acercó hasta la casilla donde ocurrió todo y la prendió fuego.

captura del video

Las fuentes consultadas por este medio revelaron que Alicia brindó declaración testimonial, aunque su aporte por el momento no fue de gran valor. No dio demasiadas explicaciones del contexto en el que habría ocurrido todo ni apuntó contra padrastro. Según trascendió, sólo dijo que desconocía los maltratos hacia Salomón. “Por el momento ella no está imputada pero la investigación recién comienza”, señaló. Un vecino, en diálogo con un canal de televisión local, contó que cuando la mujer salía a trabajar, era Andrés quien se quedaba a cargo del cuidado de los menores.

Esta mañana, el fiscal General de Neuquén José Gerez y el fiscal jefe de Homicidios, Agustín García, brindaron una conferencia de prensa de la que participó Infobae. Allí, dieron algunos detalles de la investigación y adelantaron que desde hoy el padrastro estará formalmente imputado del delito de homicidio agravado por alevosía en concurso real con abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por haber sido cometido contra un menor de 18 años aprovechando su situación de convivencia y por la guarda, todo en calidad de autor. Además, dijo que el Ministerio Público Fiscal va pedir la prisión preventiva del acusado por considerar que hay riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. “Es un caso que se proyecta para un jurado popular y la Fiscalía va a pedir la pena más severa del Código Penal”, dijo Gerez.

Los médicos del hospital Heller aseguraron que el nene de dos años llegó sin vida

A su turno, Garcia señaló que se realizó la autopsia y se llevaron adelante allanamientos, requisas y se recolectaron evidencias. También se realizarán estudios complementarios anátomo-patológicos y estudios de ADN con el objetivo de fortalecer la acusación contra Laurentino Andrés, quien además cuenta con causas abiertas por delitos contra la propiedad. “Ninguna relacionada con lo que ahora se le imputa”, indicó el fiscal General. Por su parte, García lamentó que la vivienda familiar hubiera sido quemada por los vecinos aunque aclaró que los peritos que trabajaron en el lugar lograron levantar todas las muestras necesarias para la investigación.

El funcionario reveló también que la muerte del nene fue producto de un traumatismo que le ocasionó un “taponamiento cardíaco” y ratificó que “se determinó la existencia de indicios de que fue abusado”. Por estas horas, los hermanos de Salomón está bajo el resguardo de la Defensoría del Niño y Adolescente y se investigará si ellos también fueron víctimas del mismo horror que sufrió el nene de dos años.

Finalmente, los fiscales indicaron que no se descarta la participación de otra persona en el hecho. Esto, a partir de la consulta sobre el rol que jugó la madre en el trágico episodio. Si bien por el momento la mujer no está imputada ni dentro de la investigación, los funcionarios dijeron que se trata de un expediente que recién empieza. “Estamos investigando todos los detalles para saber si hubo maltratos previos a la víctima. Por el momento, todas las evidencias nos llevan hasta esta persona y no se descarta la participación de otras personas”, confirmaron.

Al presunto asesino le dictaron prisión preventiva durante los próximos cuatro meses.

SEGUIR LEYENDO