La Justicia indagará al detenido por el crimen de Nancy: creen que quiso abusarla y luego la mató

El principal acusado del crimen es paraguayo y tiene 70 años

(NOTICIA EN DESARROLLO) A comienzos de la tarde de hoy, Damián Lezcano, el ciudadano paraguayo de 70 años acusados del crimen de Nancy Videla, será indagado vía Zoom por el juez del caso, Diego Slupski.

El delito que se le enrostra es el de femicidio criminis causa : para la Justicia, aseguran fuentes del caso a Infobae, Lezcano, un albañil y prestamista, intentó abusar sexualmente de Nancy. Al no lograrlo, la habría matado con un objeto contundente para luego enterrarla bajo un semipiso.

El cuerpo de Nancy estaba enterrado bajo un sobrepiso

La llamada al 911 que indicó el destino final de la mujer detallaba una situación de usura, donde Lezcano le prestaba dinero a la víctima. Sin embargo, el cuerpo fue hallado desnudo, lo que lleva al juez a sospechar que se habría intentado un ataque sexual.

El cuerpo fue reconocido en la morgue judicial de la calle Viamonte gracias a un cotejo de rastros realizado por la Policía de la Ciudad. El magistrado todavía espera el informe final de autopsia. Los resultados preliminares indican que, en principio, no hubo un abuso sexual consumado.

Nancy Videla tenía 31 años

La mujer que vivía en el inquilinato que Lezcano operaba en su casa de la calle Bucarest y que fue encontrada en una terminal de micros con rumbo a Entre Ríos no es considerada una sospechosa en los cálculos del juez. Se cree que, por lo pronto, no tendría conocimiento del crimen o una participación en el femicidio. Hasta hoy, es considerada una testigo y no una imputada.

