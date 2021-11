“Se les fue la mano a las dos”, afirmó la madre de Abigail Páez, una de las detenidas por el crimen de Lucio en La Pampa

Magdalena Espósito Valiente (24), y su novia, Abigail Páez (27), en una foto familiar con Abel Lucio

Luego de conocerse los detalles espeluznantes que rodean el caso de Lucio, el nene de 5 años que fue asesinado en La Pampa, la mamá de Abigail Páez (27), una de las detenidas por el hecho, fue tajante con respecto a la responsabilidad de su hija.

“Que quede claro que sé que Abigail algo de culpa tiene y las tiene que pagar”, r emarcó Erica al ser entrevista en Radio Rivadavia.

Abigal es la novia de Magdalena Espósito Valiente (24), la madre del nene, que también está presa. Ambas están en pareja desde hace más de 3 años y medio y convivían con el menor.

“Mis principios nunca hubieran avalado una cosa así. No estoy a favor de Abigail. Lo único que pido es justicia por Lucio” , señaló la mujer, quien admitió que hacía meses que tenía poco contacto con su nieto - como ella le decía - porque Magdalena se lo impedía. “Decía que yo lo malcriaba”, contó. Y la relación entre ellos empezó a espaciarse, al igual que con su hija.

“Yo estaba tratando de salvar a Abi de una relación tóxica. Ellas peleaban, Abi siempre estaba mal y triste y yo quería ayudarla”, dijo acerca de la conflictiva relación que ella observaba.

Y lejos de justificar el accionar de su hija, trató de entender lo que pudo haber ocurrido: “Cuando uno se enamora hace locuras por amor y acá se les fue la mano a las dos”.

La autopsia confirmó luego que Lucio falleció por una hemorragia interna, ocasionada a raíz de múltiples agresiones y contusiones

“Siento que Abi, por amor, se callaba porque ella también era otra persona. Siempre estaba mal, enojada, con problemas. Por ser lesbiana siempre le fue más difícil la vida. Pero Abi no era violenta”, la defendió.

De hecho, el especialista Juan Carlos Toulouse, a cargo del estudio, dijo que en 27 años de forense nunca había visto algo así. La autopsia confirmó luego que Lucio falleció por una hemorragia interna, ocasionada a raíz de múltiples agresiones y contusiones.

Erica aseguró que no sabe quién de las dos mató a Lucio pero relató que fue su hija quién lo encontró inconsciente en la casa cuando volvió de llevar a trabajar a Magdalena. “Cuando lo trató de reanimar, el nene empezó a convulsionar y lo llevó al hospital. Ella me llamó y pidió a los gritos que fuera al hospital porque tenía que ir a buscar a la madre de Lucio al trabajo. Yo llegué al hospital pero no me dejaron entrar. Atrás mío llegó la policía y se llevó a Abi”, detalló.

Erica, la mamá de Abigal, también se sumó al reclamo de "Justicia por Lucio"

Más allá que la mujer considera que pudo haber sido Magdalena quien cometió el crimen, no le quita responsabilidad a su hija. “Siento que eso que dice el forense Abi no lo produjo. Para mi la madre se fue a trabajar y lo dejó a Lucio convaleciente. Quedó Abi como la que hizo todo eso. Abi lo quería a Lucio. Lo cuidaba, le enseñé a atarse los cordones y a bañarse solo ”, recordó la mujer.

Además, hizo hincapié en que su hija trabajaba como auxiliar de cocina en una escuela y que tenía una muy buena relación con los alumnos. “Los chicos la amaban, siempre le daban dibujitos”, aseguró. Y contó que en su casa, al ser la mayor, siempre se ocupó de la crianza de sus hermanos.

Por último, Erica admitió que el asesinato de Lucio marcó a su familia de una manera inesperada e inimaginable. “Es una carga que la vamos a llevar siempre. Solo pido que nos dejen salir a la calle y poder hacer una vida normal”, concluyó la mujer al referirse a la condena social que experimentan día a día.

