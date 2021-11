Puerto Madryn: detuvieron a un empleado judicial por golpear a su pareja jueza después de dar a luz

El empleado está detenido acusado de lesiones leves agravadas y el STJ le abrió un sumario

Un empleado de un área técnica del Poder Judicial de Chubut fue detenido este fin de semana luego de agredir a su pareja, una jueza penal de Puerto Madryn , quien pocas horas antes había dado a luz a la hija de ambos.

El violento episodio ocurrió el sábado pasado por la tarde, cerca de las 17, cuando la víctima, una jueza local de 43 años, se encontraba internada en el Sanatorio Santa María de Puerto Madryn, apenas unas horas después del nacimiento por cesárea de su hija.

En ese momento, según informaron durante la audiencia de apertura de investigación las representantes del MPF de Chubut Eugenia Vottero y Ivana Berazategui, la mujer se trenzó en una fuerte discusión con su pareja -identificado como I.E.R, de 40 años y empleado desde 2012 en los Tribunales de Puerto Madryn- porque él supuestamente se oponía a que su madre pasara a visitarla en la clínica .

En ese momento, de acuerdo a la acusación en su contra, I.E.R, con la beba recién nacida en brazos, se violentó y la insultó: “Negra de mierda, puta, trola, cortá el cordón”, le habría dicho. Ahí es cuando, de acuerdo a la denuncia de la mujer, el hombre la agarró de los brazos, la escupió en la cara y la mordió en el antebrazo , produciéndole un corte que está acreditado en el expediente.

Tras la agresión, además, I.E.R arrojó la ropa de la mujer por la ventana y rompió la pantalla de su celular contra el piso. Luego, cuando una enfermera entró en la habitación, la mujer aprovechó para agarrar el teléfono y dar aviso a la policía. Minutos después, el hombre fue detenido por los efectivos de la Comisaría de la Mujer de Madryn que se acercaron a la clínica.

En su declaración ante el juez penal de Trelew Fabio Monti -convocado especialmente porque la víctima es jueza de la jurisdicción-, I.E.R aseguró que la ropa la arrojó sin querer cuando intentó tirarla en una silla y que el celular se le cayó. También reconoció haberla mordido pero se justificó y dijo que la mujer le empezó a pegar mientras él tenía la bebé en brazos y que “ en un acto reflejo” la mordió.

“Estaba muy nervioso, no sé cómo me salió esa bronca. Nunca le pegaría a una mujer, tengo dos hijas, soy hijo de una mujer”, señaló entre lágrimas en la audiencia. En su testimonio, además, indicó que era víctima de violencia por parte de su mujer y aseguró que recibía constantemente maltratos y agresiones físicas de su parte.

“Mucha gente me decía ‘tené cuidado con ella que es una mina brava’ cuando empezamos la relación”, señaló. “En el último tiempo ella me decía que tenía más poder que yo, que me iba a hacer echar y que además era mujer. Nunca en la vida la golpeé, la mordí porque no dejaba de pegarme con la nena en brazos”.

Las fiscales Vottero y Berazategui, que solicitaron junto al fiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, la apertura de investigación, señalaron a su turno que I.E.R y la víctima eran pareja desde junio de 2019 y que convivieron hasta septiembre de 2020, cuando decidieron seguir la relación pero en casas separadas.

En febrero de 2021, indicaron, la mujer quedó embarazada y días antes del parto decidieron volver a vivir en pareja para llegar acompañados al nacimiento de la hija en común.

Por la gravedad del hecho y en primera medida mientras avanza la investigación, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut abrió un sumario contra el empleado judicial y lo suspendió por 45 días, que podrían ser prorrogados en caso de que lo soliciten.

I.E.R, mientras tanto, continúa detenido con prisión preventiva, acusado del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en concurso real con daño en contexto de género.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o comunicarte por WhatsApp al +5491127716463 las 24 horas.

