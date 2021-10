Imputaron a cuatro rugbiers por la golpiza a un joven de 16 años en Mendoza

La fiscal Claudia Ríos imputó a cuatro jóvenes rugbiers por la brutal golpiza que sufrió un menor de 16 años durante una fiesta de cumpleaños en Mendoza

Finalmente la fiscal Claudia Ríos imputó en las últimas horas a cuatro rugbiers por la brutal golpiza que sufrió un menor de 16 años durante una fiesta de cumpleaños en la localidad mendocina de Luján de Cuyo.

Se trata de Luciano Garrido - quien fue imputado por lesiones graves y amenazas - y Juan Muñoz, Luca Biglieri y Martín Bordignon, a quienes se les acusó del delito de amenazas simples, todos ellos de entre 18 y 20 años de edad.

El miércoles por la noche, la fiscal Claudia Ríos imputó a los cuatro jóvenes que, sin embargo, no quedaron detenidos por los hechos investigados debido a que no tienen antecedentes y son delitos excarcelables.

Por su parte, el joven agredido fue dado de alta este miércoles de la clínica donde estaba internado, a la espera de una futura intervención quirúrgica tras sufrir ocho fracturas en el rostro.

Ayer por la tarde el Liceo Rugby Club emitió un comunicado donde “condena terminantemente los hechos de violencia que son de público conocimiento y se solidariza con los afectados y sus familias”.

“Tanto nuestro club como las personas presuntamente involucradas se han puesto voluntaria y espontáneamente a disposición de la Fiscalía interviniente”, añadió la institución deportiva.

Indicaron que “si bien deben respetarse los tiempos de investigación de la Justicia para determinar las eventuales responsabilidades, en caso de corresponder, internamente se llevará adelante los sumarios correspondientes tendientes a aplicar rigurosamente las sanciones contempladas en nuestro Reglamento de Disciplina para este tipo de situaciones, que, aún siendo ajenas a nuestra Institución, requieren de nuestra máxima atención y severidad”.

Al parecer, y según consta en la denuncia judicial, todo se inició cuando el chico agredido, que tiene 16 años, salió en defensa de un amigo al que los victimarios estaban intimidando y en ese momento, él fue el blanco de las agresiones por parte de la patota, que le propinó una “tremenda golpiza”, según testigos, que le provocó múltiples fracturas en su rostro.

Clínica de Cuyo donde fue atendida la víctima y que este jueves fue dado de alta

Con respecto al ataque, se supo que la víctima llamó a su padre alrededor de las 4 de la madrugada del domingo tras la golpiza y fue quien lo buscó y lo llevó a atender a la Clínica de Cuyo, donde quedó internado.

“Mi hijo me contó que fue un cumpleaños de una amiga, de la misma edad que él, en su casa. Él estaba en la lista de invitados y en el medio de la fiesta, tipo 3 de la mañana, llegó este grupo de jóvenes más grandes del Liceo Rugby Club y empezaron molestar a los más chicos. En ese ínterin, uno de los amigos de mi hijo tuvo un problema con uno, y él salió en defensa para que no le hicieran nada. Así, dos ellos se dieron vuelta y lo golearon brutalmente a mi hijo”, comentó el padre de la víctima.

Durante el día de ayer se conoció un audio en el que se puede escuchar a un joven dando detalles sobre la “batalla campal” que se generó durante la celebración de una fiesta de 15 en la madrugada del último domingo y cómo el propio autor del audio reconoce haber golpeado al adolescente.

“Anoche fuimos a los 18 del pollo y después nos fuimos a una fiesta en Chacras. Y era esa en la que le rompimos la cabeza al chabón ese, era de una guacha del club mío, viste”, inició el audio el joven, que parecía estar explicándole lo sucedido a un amigo.

Y relató que “habían ido todos los de mi club. Y cayeron unos de los maristas y este gil era amigo de uno de los maristas o es del Maristón, no sé. Y se armó la batalla campal, hermano, no sabés lo que era. Fue como a las 3, así, que se empezaron a agarrar a piñas”, relató el joven en el audio.

Así, el autor del audio dio detalles escalofriantes sobre lo que sucedió en esa fiesta entre las 3 y las 4 de la mañana y describió: “Se empezaron a agarrar a piñas al lado mío, me doy vuelta y eran todos mis compañeros de rugby, viste. Y dije ‘listo, acá me meto’. Aparte, no sé, tenía ganas de pelearme. Y cuando veo así que le están re dando a un gil, a un gil amigo mío, lo veo al rubio ese culiao, le di”.

Y continuó: “O sea, le dieron primero a él y como veo que se agachó, le agarré la cabeza y le di con la rodilla hermano ahí en el ojo, culeado. Manso miedo me dio. Pegué esa sola cosa y me fui a la mierda”.

Chacras de Coria es la principal zona residencial de Luján de Cuyo. Se estima que en esa fiesta de 15 habían coincidido jóvenes del Liceo Rugby Club y otros del Club Maristas y esa presencia de adolescentes de ambos clubes se vio atentada a raíz de un conflicto entre representantes de ambas instituciones, lo que habría dado lugar a la pelea.

