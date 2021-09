Violencia de género: detuvieron al hombre que hostigaba a la periodista Romina Manguel

La periodista hizo la denuncia tras recibir llamados anónimos en los que un hombre la insultaba y la amenazaba con ir a buscarla a la casa (Adrián Escandar)

En el marco de una causa que investiga la Fiscalía PCyF 6, a cargo del Doctor Federico Taramelli, se llevó a cabo un allanamiento que culminó con la detención de un hombre, procesado e imputado por amenazas agravadas por ser anónimas y hostigamiento agravados por la desigualdad de género.

El caso se inició a raíz de la denuncia de Romina Manguel, quien en febrero de este año comenzó a recibir llamados de un número anónimo, en los que una voz masculina la insultaba y la amenazaba con ir a buscarla a la casa. Asimismo, vecinos de la denunciante también informaron que recibieron llamados en los que un hombre les decía que tuviesen cuidado con su vecina, a quien se refería de forma insultante, agresiva y ofensiva.

La investigación fue llevada a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, que contó con la colaboración del Departamento Unidad de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina. Finalmente, pudieron dar con el imputado gracias a tareas de seguimiento y de rastreo de datos provenientes del uso del celular. A raíz del entrecruzamiento de varios datos, se llegó a dar con una imagen captada por la cámara de seguridad de un kiosco donde el imputado había cargado crédito, que resultó importante para identificar su rostro y ubicar su paradero en la localidad de El Talar, en la provincia de Buenos Aires.

El allanamiento, que se realizó este lunes, contó con la colaboración de personal de PFA y logró la detención del acusado y el secuestro de diversos elementos tecnológicos vinculados con la investigación.

La causa tramita en el Juzgado PCyF 15, a cargo de la Doctora Karina Andrade, y el allanamiento fue concedido vía exhorto a través del Juzgado de Garantías número 6 de San Isidro.

Las conductas delictivas fueron calificadas como amenazas simples, agravadas por ser anónimas y como hostigamiento, agravado por la desigualdad de género, por haber sido cometida mediante la utilización de identidades falsas y por odio de género.

El hombre pudo ser identificado gracias al rastreo de su celular

Anteriormente, en 2018, Manguel había asegurado que fue acosada en la mesa de Animales Sueltos, donde trabajaba en ese momento, y años atrás en una radio. “Las mujeres denunciamos cuando podemos, no cuando queremos porque este medio es machista y no te creen”, afirmó la periodista. Y agregó: “Ha venido acá un invitado que me ha acosado sistemáticamente. Estuvo sentado en esa mesa. Ese día, Tato Young se quedó al lado mío hasta que me tomé un taxi. Cuando lo vi le conté a Tato y él no me dejó un segundo”.

La periodista contó también que años atrás sufrió una violenta situación de acoso en un estudio de radio por parte de una persona “muy pero muy conocida”, aunque aclaró que no trabajó directamente con él. “Es un tipo exitoso, buen mozo, muy conocido, que se decía familiero. Me encerró en un estudio y me apretó contra un rincón. Además le pidió a la locutora y al operador que lo dejaran solo”, detalló.

“Tenía 38 años y no pude reaccionar, no supe qué hacer. La locutora y el operador sabían. Esa persona poderosa le decía a un compañero que me acompañó desde ese momento que era mi guardaespalda. No me pude defender. El no es no siempre y en cualquier momento”, concluyó Manguel.

