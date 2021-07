Denuncias de violaciones en el Sanatorio Güemes: para la abogada de las víctimas “el abusador no pudo actuar solo”

Raquel Hermida Leyenda, abogada de tres mujeres que denuncian casos de abuso en el Sanatorio Güemes, dio detalles de los hechos y comentó el estado de las causas que actualmente se encuentran en manos de la Justicia. “ Todo fue en el mismo sanatorio y durante pandemia ”, comentó. Un camillero y un anestesista, los principales apuntados.

“Esta denunciante, que podemos llamar María, denunció sobre un abuso sexual perpetrado que no sabemos si antes o después de la cirugía, de una cirugía de rodilla. Era la tercera que se realizaba en el Güemes. Sorprendentemente despertó sola después de una supuesta anestesia y en la habitación”, dijo la abogada. Al recuperar la conciencia, la paciente notó que estaba llena de sangre y con un fuerte dolor en la zona genital.

A continuación contó que su defendida pidió ayuda. “‘ No pasa nada, no pasa nada’, le dijo una enfermera que la limpió un poco y ya está” , contó Leyenda. “Después, como el dolor persistía y no daba más, llama a otra enfermera y esa enfermera se horrorizó. Por supuesto ahí empieza a tomar recaudos y a ver qué es lo que estaba pasando. Inmediatamente ella llama a un abogado de familia y el abogado le dice que no hable con nadie más del sanatorio y que llamara al 911”. Fue en ese momento cuando ‘María’ hizo el llamado desde su cama en el Sanatorio Güemes, poco después de la cirugía.

“Entonces el personal de la Comisaría 14A llega con todo el protocolo de abuso. Un protocolo muy serio, de tipo forense, donde lo principal es tratar de tener todas las muestras de ADN, llevarse la ropa o tomar análisis de la víctima. También llega una médica legista que por supuesto certifica el abuso doblemente agravado”, explicó la letrada.

“Ahí le informan que tiene un corte de un milímetro en la zona genital -continuó Leyenda-, que no solamente habían abusado por las dos vías. También habían utilizado un elemento punzocortante de la cirugía. Sinceramente es un horror, fue algo hecho con violencia”.

Por el caso está detenido un camillero. “Se llama Rodrigo, de alrededor de 42 años. Un hombre que evidentemente no pudo actuar solo ”, aseguró la abogada en sus declaraciones a radio FM La Patriada.

En este mismo sentido, la abogada de las víctimas explicó: “Por lo general, las víctimas no identifican al agresor porque están anestesiadas. En este caso, lo que cambia con respecto a los anteriores casos y por eso la rapidez, es que ella hace la denuncia desde el hospital con el celular. Entonces, cuando llega la policía, llega de sorpresa y el sanatorio no lo espera y secuestra las cámaras”.

A propósito del segundo caso en el que trabaja, Leyenda comentó: “En el segundo caso que tengo. ‘Noelia’ fue abusada en agosto del año pasado y yo lo hice público cuando asumí la causa en diciembre de 2020, las cámaras fueron adulteradas. Se entregaron cámaras del otro día y dicen que la señora se equivoca sobre el día en el que fue operada. Un delirio”.

Para la abogada, desde la Justicia no se trabajó lo suficiente en el caso: “El fiscal no puso mucha voluntad de investigación y gracias a él, le debemos la segunda denuncia. Si se hubiera actuado correctamente, estas chicas no hubieran sido abusadas”. “Todas relatan haber pasado una situación irregular con el anestesista. Al único que identifican es al anestesista”, sostuvo.

La abogada explicó que en el ámbito de la salud existen protocolos para los casos de abuso y violencia de género: “Hay protocolos en la ciudad y en provincia. Si cualquier personal de salud que tomare contacto con una violencia de género o con abuso, están obligados a notificarlo. Tienen la obligación legal de llamar ellos a la policía según el artículo 28 de la ley 26.485 ”

Además, Leyenda señaló que los abusadores no suelen accionar en soledad. “Conozco y tengo datos de tres enfermeros que eran abusadores y siempre tienen la complicidad de alguien con mayor cargo que ellos. A ver si entendemos que los abusadores no son los camilleros, los enfermeros y personal de limpieza. También hay médicos que lo son. No pensemos que los abusadores son feos y no tienen poder, porque tenemos que recordar el caso de Darthés”.

Sobre el estado de la causa más reciente en ser denunciada, Leyenda detalló: “Esta persona anestesista que no está identificada, está señalada y se amplió denuncia, está imputada. En ese trámite está la fiscal. Está esperando los análisis clínicos y de ADN sobre la ropa y la víctima”.

“En la segunda, le pidieron análisis al marido para descartar al marido del análisis de ADN”, explicó la abogada y explicó sobre la última causa relacionada al Sanatorio Güemes: “En la primera todavía están investigando, porque las cámaras de seguridad fueron adulteradas. Ellos creen que lo van a hacer más difícil, lamentablemente esta tercera víctima tuvo que pasar por la inoperancia de la justicia. Pero ella va a hacer justicia por todas aquellas que denunciaron y están en juicio y todas aquellas que van a denunciar ahora”.

La respuesta del Sanatorio Güemes

A través de un comunicado, las autoridades del Sanatorio lamentaron “profundamente la situación que es de público conocimiento”. “Contamos con estrictos protocolos para asegurar la integridad de nuestros pacientes y garantizar una excelente atención médica y calidez humana, poniendo al paciente siempre en el centro. Por eso, estamos siempre a disposición de lo que la Justicia solicite y de cualquier otro organismo que así lo requiera, para poder esclarecer esta situación lo más pronto posible”, sostuvieron.

“En nuestra Institución nos dedicamos a cuidar la salud de nuestros pacientes y de sus familias, guiados por valores de transparencia y verdad. Asimismo, propiciamos un acompañamiento incondicional a la sociedad, siendo en esta pandemia el sanatorio que mayor cantidad de pacientes con COVID-19 atendió”, agregaron.

“En los otros casos, el Sanatorio presentó las cámaras y la documentación requerida. Siempre se colaboró con la Justicia”, acotaron por su lado voceros del Güemes a Infobae. Por otra parte, aseguraron que el camillero detenido, cuya identidad no trascendió, fue desvinculado del centro médico , al tiempo que sembraron dudas respecto de las dos primeras denuncias: “Las denuncias anteriores no tienen imputados. No hay pruebas. El anestesista acusado estuvo en las cirugías compartiendo quirófano con cuatro profesionales femeninas y ninguna corroboró los dichos de las denunciantes”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137.

