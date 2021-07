La insólita sextorsión de “La Pochola”: intentó robarle 100 mil pesos a un hombre para no filtrar sus fotos hot

Elba Soledad González, la detenida por el caso de sextorsión

Recientemente, en la provincia de Chubut se conoció un nuevo caso de la modalidad de cibercrimen conocida como sextorsión, un delito que viene en constante aumento desde 2016. Elba Soledad González, de 29 años, alías “La Pochola”, fue detenida esta semana en la ciudad de Puerto Madryn acusada de haber extorsionado telefónicamente a un hombre con la intención de que le pagara 100 mil pesos a cambio de no publicar las fotos íntimas que presuntamente este le había mandado.

El caso, que investiga el fiscal Juan de la Vega, fue descubierto a partir de la denuncia de la víctima, quien se contactó con las autoridades policiales después de recibir un llamado anónimo de un hombre que lo acusó de haberle enviado fotos íntimas a su supuesta hija. “Le mandaste fotos porno a mi hija, soy el padre. Te va a llamar mi abogado para arreglar”, le dijo el extorsionador a la víctima en esa comunicación, según pudo saber Infobae.

La mujer, de 29 años, no tiene antecedentes penales, salvo una causa por resistencia

La víctima luego recibió el llamado del presunto abogado, que utilizaba como foto de perfil la foto de un ex juez. El falso letrado le exigió los 100 mil pesos y lo amenazó diciéndole que si no entregaba el dinero lo iban a detener. “Me solicitó la plata para arreglar todo y que esto no salga a la luz. Quiero dejar en claro que nunca mandé fotos de nada y es claramente que me quieren estafar”, aseguró el denunciante, que decidió alertar a la Policía.

Antes de cortar la comunicación, el extorsionador le dijo a la víctima que iba a recibir un nuevo llamado en donde se le darían las instrucciones para realizar la entrega del dinero. Esa llamada llegó poco después, pero la atendió un policía que se hizo pasar por el denunciante y pactó un encuentro para el lunes pasado a la tarde en el acceso al barrio Procrear, en la esquina de las calles Hansen y Roca. En ese momento entró en acción Elba González, quien fue hasta allí a buscar el dinero.

La mujer llegó al lugar a bordo de una motocicleta Honda Wave. Para ese entonces ya la estaban esperando oficiales de la División de Investigaciones de la Policía de encubierto. Los agentes la detuvieron y le secuestraron el rodado y su teléfono celular.

El novio de la mujer está preso por homicidio y se sospecha que participó de la maniobra delictiva

Fuentes judiciales informaron a Infobae que “La Pochola” no tiene antecedentes, salvo una causa por resistencia. Su novio, por otra parte, está preso por homicidio y se cree que estuvo involucrado en la extorsión. Los investigadores sospechan que los llamados provenían desde la cárcel. También creen que en la maniobra delictiva participaron otros cómplices, que no están identificados.

El fiscal Juan de la Vega ordenó el peritaje al celular marca Samsung de la mujer, que actualmente se encuentra con prisión domiciliaria imputada por tentativa de extorsión, en calidad de coautora. Mediante el análisis al teléfono se conocerá si la acusada tenía en su poder imágenes íntimas de hombres, lo cual a su vez podría revelar que hubo más víctimas.

González está detenida con prisión domiciliaria

Según datos de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC), los delitos de sextorsión vienen en constante aumento desde hace cinco años. En 2016 se registraron 49 hechos. En cambio, el año pasado hubo 151 denuncias en todo el país, lo que significa un incremento del 208%.

Puntualmente en Chubut, el año pasado se descubrió uno de los casos más llamativos. Presos del Instituto Penitenciario Provincial, que se encuentra ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 3, entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, utilizaban los nombres de conocidos abogados penalistas, jueces y fiscales generales de la provincia, para concretar los engaños y chantajes en los que cayeron al menos un centenar de víctimas.

En este caso, los internos actuaban mediante un método clásico: a través de perfiles falsos de Facebook se hacían pasar por mujeres jóvenes, a veces adolescentes, y se contactaban con sus víctimas, en general hombres mayores. Luego, establecía una relación, continuaban las charlas por WhatsApp y mantenían conversaciones de seducción que iban subiendo de tono hasta pasar al intercambio de fotos de alto nivel erótico. Así, posteriormente los amenazaban con que debían depositarles en cuentas bancarias sumas de entre 100 y 200 mil pesos a cambio de no viralizar su imágenes.

Desde la Fiscalía de Puerto Madryn advirtieron por estos hechos y recomendaron tener “sentido común” para evitar caer en la extorsión o estafa. “Es el consejo más obvio, pero si te contacta una mujer de perfil atractivo, que creó el usuario hace pocos días, no la conocés y con la cual no tenés amigos en común, y, sumado a esto, te pide fotos íntimas, deberías sospechar”.

“Entablar un contacto de índole sexual, enviado fotos íntimas a alguien que te contactó por Facebook genera que sea probable que te engañen”, explicaron y subrayaron la importancia de realizar la denuncia.

SEGUIR LEYENDO: